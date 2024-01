Vorwärts Steyr verpflichtet spanischen Mittelfeldakteur

Details Samstag, 27. Januar 2024 18:10

Nachdem sich einige Vereine in der Regionalliga Mitte bereits ordentlich verstärkt haben, schlägt nun auch erstmals Vorwärts Steyr am Transfermarkt zu. Mit dem 22-jährigen Martin Coello Carrera kommt ein vielversprechender zentraler Mittelfeldspieler aus Spanien an die Volksstraße. LIGAPORTAL mit den Infos.

Co-Trainer Oliver Rockenschaub, Chefcoach Markus Eitl, Neuzugang Martin Coello und sportlicher Leiter Gerald Perzy (v.l.)

Vom spanischen Unterhaus in die österreichische Regionalliga

Aus der sechsten spanischen Liga von CD As Pontes in die Regionalliga Mitte zum SK BMD Vorwärts Steyr – ein großer Schritt? Martin Coello wagt ihn jedenfalls und dürfte zudem auch bei den Steyrer Vereinsverantwortlichen einen guten Eindruck hinterlassen haben. In den letzten beiden Testmatches agierte Coello nämlich bereits als Testspieler für die Vorwärts. Sportlicher Leiter Gerald Perzy über den Neuzugang: „Er hat jetzt eine Woche mittrainiert, zweimal gespielt und uns überzeugt. Es ist super, dass wir ihn jetzt im Winter schon holen konnten. Wir geben ihm noch etwas Zeit und er kann das Frühjahr nutzen, um sich richtig gut einzugewöhnen. Martin ist ein Spieler, der bereits Richtung nächste Saison gedacht, geholt wurde.“ Perzy weiter: „Wir haben immer gesagt, wenn ein Spieler kommt, der Perspektive auf die nächsten Jahre hat, wollen wir das machen. Martin ist so ein Spieler und wir haben ihn für die nächsten 2 1/2 Jahre verpflichtet.“ In Zukunft wird er mit der Rückennummer "5" am Rasen zu sehen sein.

Steyr? Für Coello keine Unbekannte

Der 22-Jährige kennt mit Álvaro Suarez Collazo (absolvierte im Herbst jedes Pflichtspiel) bereits einen aktiven Kicker im Kader des SKV. Für Martin Coello wird er in seiner Anfangszeit jedenfalls sehr wichtig werden. „Ich kenne Álvaro jetzt seit 5 Jahren. Wir kommen aus der gleichen Stadt und haben für die gleichen Vereine gespielt. Jetzt, wo ich hier bin, spielt er eine große Rolle bei meiner Eingewöhnung im Land und auch in der Mannschaft. Ich bin sehr dankbar, ihn um mich zu haben. Durch Alvaro kannte ich Vorwärts Steyr bereits und fand die Verbindung zwischen den Fans und der Mannschaft schön. Als ich schließlich hierher kam, waren alle im Verein sehr nett und haben mich gut aufgenommen. Das war das Wichtigste für mich“, so die ersten Worte des Spaniers in Rot-Weiß.

Foto: SK Vorwärts Steyr

F.H.