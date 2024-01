SC Weiz und Sturm Graz trauern um Stadionsprecher "Lucky" Krentl

Details Dienstag, 30. Januar 2024 12:05

Der SC Weiz aus der Regionalliga Mitte trauert. Vor wenigen Stunden ereilte die Oststeirer die traurige Nachricht, dass ihr langjähriger Stadionsprecher, Ludwig Krentl, im 72. Lebensjahr völlig überraschend verstorben ist. Auch die LIGAPORTAL-Redaktion spricht der Familie Krentls ihr Beileid aus.

Die Weizer trauern um Ludwig Krentl

Lucky war nicht nur Stadionsprecher von Weiz, sondern jahrzehntelanger Wegbegleiter des SK Sturm Graz - auch zu Champions-League-Zeiten hallte seine markante Stimme durch das Stadion in Graz. Auch dem Eishockeyklub Graz 99ers lieh Krentl seine Stimme, die nun leider endgültig verstummt ist.

"Sein plötzlicher Verlust hinterlässt eine schmerzhafte Leere, die schwer zu füllen sein wird. Doch in dieser Zeit der Trauer müssen wir uns daran erinnern, dass Lucky uns ein Erbe hinterlassen hat, das weit über seinen eigenen Tod hinausreicht", äußern sich etwa die 99ers. "Lucky wird immer als eine bedeutende Persönlichkeit in unserem Verein in Erinnerung bleiben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie in dieser schweren Zeit", so der SC Weiz auf der Vereins-Facebookseite. "Krentl wird wie Günther Schrey ein wesentlicher Teil der Sturm-Geschichte bleiben. Und er wird bei allen Sturmfans für immer in der Erinnerung verankert sein. Lebe Wohl, Lucky und viel Kraft, Sylvia", so der SK Sturm Graz auf der Website des Vereins.

Möge seine Familie in dieser schwierigen Zeit Trost und Stärke finden. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um unser tiefstes Beileid an die Familie von Lucky auszusprechen.

Foto: RIPU Sportfotos