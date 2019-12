Alle guten Dinge sind drei? Vöcklamarkt ist im dritten Jahr bereits voll auf Kurs ÖFB-Cup-Platz!

Details Sonntag, 15. Dezember 2019 14:38

Derzeit ist die UVB Vöcklamarkt in Sachen Saisonziel voll auf Kurs - im Sommer wurde das Erreichen eines ÖFB-Cup-Platzes ausgerufen. Nach gut der Hälfte der Spiele überwintert die UVB hinter Gurten und Hertha Wels als drittbestes oberösterreichisches Team auf dem neunten Tabellenplatz der Regionalliga Mitte und wäre dementsprechend auch nächstes Jahr im Cup vertreten. Mit 20 bzw. 21 Punkten Vorsprung auf den FC Wels und den ATSV Stadl-Paura, die einzig und allein um den Liga-Verbleib kämpfen, dürfte dieses Ziel auch im Frühjahr nicht in Gefahr geraten. Im heuer extrem engen Rennen um die vordersten Plätzen rangieren die Hausruckviertler lediglich sieben Punkte hinter Herbstmeister und Winterkönig Sturm Graz Amateure. Mit hohen Vorschlusslorbeeren ausgestattet, konnten die Grün-Gelben im Herbst vor allem wieder ihrer Heimstärke gerecht werden: Mit fünf Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage ist die UVB die viertbeste Heimmannschaft der Liga. Etwas schleppender lief es in der Fremde: Gleich fünf Mal gingen die Schatas-Schützlinge als Verlierer vom Platz, drei Mal konnte man die volle Punkteanzahl mit nach Hause nehmen. Luft nach oben gibt es beim letztjährigen Tabellenvierten vor allem in der Defensive: Mit 33 Gegentoren kassierte die UVB über zwei Gegentreffer pro Spiel - hinter den abgeschlagenen Kellerkindern aus Wels und Stadl-Paura ist dies der drittschlechteste Wert. Sollte Vöcklamarkt diese Probleme im Frühjahr in den Griff kriegen, ist ein Platz unter den erste Drei durchaus im Bereich des Möglichen.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: UVB Vöcklamarkt

Tabellenplatz: 9. Regionalliga Mitte

Heimtabelle: 4.

Auswärtstabelle: 9.

längste Serie ohne Sieg: 4 Spiele

höchster Sieg: 6:2 gg. Kalsdorf (15. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 5 Spiele

höchste Niederlage: 0:4 gg. Junge Wikinger Ried (12. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,6

bekommene Tore/Heim: 1,6

geschossene Tore/Auswärts: 2

bekommene Tore/Auswärts: 2,5

Spiele zu Null: 1

Fairplaybewerb: 3.

erhaltene Karten: 1 rote Karte/1 gelb-rote Karte/25 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Mattia Olivotto (9 Treffer)

Kann die UVB im Frühjahr den letztjährigen Punkterekord von 51 Punkten übertreffen?

Sportchef Klaus Preiner steht Rede und Antwort:

Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

''Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Herbst schon zufrieden. Wir haben zwar hier und dort vor allem auswärts ein paar Punkte liegen gelassen, wo mehr drin gewesen wäre.''



Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"Wir wollen wieder dahin, dass wir die absolute körperliche Fitness haben. Durch kleinere Verletzungen waren ein paar unserer Spieler am Ende nicht zu 100 Prozent fit. Wir wollen schauen, dass wir gut rauskommen und dass auch die Jugend mehr zum Spielen kommt.''



Sind Kaderveränderungen geplant bzw. wann startet die Aufbauzeit?

''Die Aufbauzeit startet für uns am 13. Jänner. Wir sind zwar grundsätzlich offen für Kaderverstärkungen im defensiven Bereich, aber es muss natürlich passen. Großartig ändern wird sich nichts, unser Kader ist ja nicht so groß und bis dato gibt es auch keine Abgänge zu vermelden.''



Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Die Sturm Amateure und auch Hertha Wels muss man immer auf der Rechnung haben. Wels hat eine gute Mannschaft und wird im Winter noch den einen oder anderen Spieler holen. Es wird ganz eng zugehen, aber am Ende haben die Mannschaften, die in einen Flow reinkommen, die größten Chancen. Ich glaube aber, dass die Sturm Amateure der größte Favorit sind.''

Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Unser Ziel bleibt geich: Wir wollen ein ÖFB-Cup-Ticket. Natürlich würden wir die Saison als beste oberösterreichische Mannschaft beenden. Aber Hertha ist dank ihres starken Kaders favorisiert, auch Gurten ist heuer sehr gut unterwegs. In Wahrheit wollen wir jedoch einen ÖFB-Cup-Platz erreichen.''



Photo: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Pascal Stegemann

