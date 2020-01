WAC Amateure: Hodzic heuert bei Steyr an!

Details Freitag, 10. Januar 2020 15:27

Die RZ Pellets WAC Amateure verlieren ihren besten Torschützen der heurigen Regionalliga Mitte-Saison. Amar Hodzic wird leihweise bis Sommer vom WAC zum SK Vorwärts Steyr wechseln. Der 20-jährige kam bisher überwiegend bei den WAC Amateuren zum Einsatz, konnte aber bereits Bundesliga-Luft bei den Profis schnuppern. Seinen letzten Einsatz beim WAC hatte er beim Europa League Spiel gegen die AS Roma. Mit 12 Toren war der Mittelstürmer im Herbst der treffsicherste Spieler der Tatschl-Elf. „Amar war unser Wunschkandidat für die vakante Stürmerposition und wir haben bereits seit längerem an diesem Transfer gebastelt. Es freut mich, dass wir mit ihm unseren Wunschkandidaten bekommen haben und sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich sehr gut in unser Team passen wird. Er hat in den vergangenen Jahren beim WAC in der Regionalliga seine Qualität gezeigt und auch schon in der Bundesliga und Europa League im Einsatz“, zeigt sich Sportchef Jürgen Tröscher zufrieden.

Amar Hodzic geht im Frühjahr für Zweitligist Steyr auf Torejagd.

Foto: Gerhard Pulsinger

