Word-Rap mit Bad Gleichenberg-Torjäger Mark Grosse!

Details Sonntag, 26. Januar 2020 11:34

Mark Grosse kam im Sommer von Hannover 96 II zum TuS Bad Gleichenberg und schlug mit 17 Herbst-Toren in 16 Spielen mehr als ein. Der 20-jährige Stürmer führt dementsprechend die Torschützenliste der Regionalliga Mitte an und will nun auch im nahenden Frühjahr für Tore en masse in der Südoststeiermark sorgen. Ligaportal bat den Torjäger zum Word-Rap.

Name: Mark Grosse

Verein: TuS Bad Gleichenberg

Alter: 20

Position: Mittelstürmer

WORD-RAP mit Mark Grosse

TuS Bad Gleichenberg: sehr familiär toller Verein, ist mir ans Herz gewachsen

Peter Hochleitner: Großartiger Mensch und als Trainer sehr wichtig für mich

Hannover 96: wichtige Erfahrungen

Herbstrunde 2019/20: Für uns als Mannschaft durchwachsen

Regionalliga Mitte: Sehr gute Liga

Lieblingsposition: Stürmer

Mein bester Gegenspieler war: Christopher Giuliani

Vorbild: Messi

Im Training spiele ich ungern gegen: Markus Forjan

Stärken: Abschluss

Schwächen: Schlechter Verlierer

Schönstes Fußballerlebnis: Hattrick gegen Leipzig

Das motiviert mich vor einem Spiel: Musik

Lieblingsverein (außer dem eigenen): Barcelona

Traumfrau (außer deiner eigenen): ist noch zu finden

Lieblings-App: Dazn und natürlich Ligaportal

Lieblings-Musik: guter Mix von allem

Foto: Richard Purgstaller

