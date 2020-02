Erste Vorgespräche: Fusioniert der USV St. Anna mit dem SV Feldbach zum ''FC Vulkanland''?

Details Donnerstag, 06. Februar 2020 14:51

Derzeit machen Gerüchte die Runde über eine mögliche Fusion von Regionalliga Mitte-Aufsteiger USV RB Weindorf St. Anna am Aigen und dem Oberligisiten SV Feldbach. Wie die ''Kronen''-Zeitung berichtete wurden zwischen beiden Parteien bereits erste Gespräche geführt, den Fusionsklub ''FC Vulkanland'' ins Leben zu rufen. Feldbach-Obmann Philipp Angerer bestätigt die Gespräche und auch St. Anna-Obmann Hannes Weidinger scheint der Idee alles andere als abgeneigt zu sein: ''Wir sind derzeit in einem Evaluierungsprozess, schauen, was mit anderen Vereinen vielleicht möglich ist.'' Bisher handelte es sich lediglich um Vorgespräche, doch das Vorhaben könnte in Zukunft durchaus konkreter werden, wie Angerer betont: ''Bei uns wäre alleine schon wegen Infrastruktur und Sponsoren mehr möglich. Allerdings haben wir vorerst nur einmal darüber gesprochen, da müsste bei einer eventuellen Zusammenlegung noch viel geklärt werden.'' Was die Ambitionen des neu gegründeten Fusionsverein wären? Vielleicht sogar der Profi-Fußball, schließlich ist man sich in St. Anna durchaus der Tücken des österreichischen Amateur-Fußballs bewusst: ''Es stellt sich in St. Anna die Frage, wie lange wir als Verein in der Regionalliga durchhalten, wie lange das alles rundherum in dieser Form aufrechtzuerhalten ist'', so Weidinger. Der SV Feldbach bekleidet aktuell den vierten Rang der Oberliga Süd Ost, St. Anna überwintert als Fünfter der Regionalliga Mitte. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob aus den Fusionsgesprächen mehr wird als nur ein Vorgespräch.

Heiße Gerüchte machen derzeit die Runde um Kocijan's St. Anna-Elf.

Foto: Richard Purgstaller

