Union Gurten: Drei Neuzugänge erweitern den Kader!

Bei der Union Raiffeisen Gurten sah man nach dem ''Vize-Herbstmeistertitel'' der Regionalliga Mitte naturgemäß wenig Notwendigkeit, den Kader signifikant zu verändern. Dennoch durfte Chef-Coach Peter Madritsch drei neue Gesichter begrüßen, drei Spieler haben den Verein im Winter hingegen verlassen.

Drei Neuzugänge ersetzen drei Abgänge

Von OÖ-Ligist Grieskirchen wechselt Stürmer Muris Midzic (23) nach Gurten. Im Herbst war der Angreifer Stammspieler beim Tabellendreizehnten und steuerte zwei Tore in 14 Spielen bei. Der zweite Neuzugang ist Rene Engel (20) von den SK Steyr Amateuren. In der Bezirksliga Ost hütete der Youngster als Steyrer Stammkeeper das Tor und soll nun Gurten's Nummer eins Wimmer Konkurrenz machen. Komplettiert wird die Liste der Neuzugänge von Verteidiger Florian Frauenhuber (18), der von der Rieder U18-Akademie zu den Innviertlern stößt.

Gurten's Nummer eins Wimmer bekommt frische Konkurrenz.

Gurtener Frühform: Erst ein Gegentreffer in fünf Testspielen

Auf der Seite der Abgänge stehen ebenfalls drei Namen: Sowohl Marko Peric (20) als auch Lukas Berer (23) kamen im Herbst nicht über den Status als Ergänzungsspieler hinaus und verlassen den Club. Während Peric beim SK Schärding anheuert, sucht Berer sein Glück künftig beim SV Schalchen. Der dritte Abgang ist Ersatzkeeper Mate Wittner (24), den es zurück in seine ungarische Heimat zieht. Ein Aufbaumatch gegen den deutschen Fünftligisten SV Schalding-Heining hat die Union Gurten noch vor der Brust, bevor es dann am 7. März mit dem Frühjahrsauftakt gegen Vizemeister Gleisdorf ernst wird. Bis dato kann sich vor insbesondere die Gurtener Defensive sehen lassen: In fünf Testspielen kassierte die Madritsch-Elf bisher nur ein Gegentor, vier Siege und ein Unentscheiden zeigen die Frühform der Innviertler. Ob die Gurtener diesen Schwung auch in den Ligabetrieb mitnehmen können, bleibt freilich abzuwarten.

Foto: Harald Dostal

Bericht: Pascal Stegemann

