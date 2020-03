SV Allerheiligen: Mit einem frisch renovierten Stadion steht dem Liga-Auftakt nichts mehr im Wege!

Details Montag, 02. März 2020 10:38

Am 7. März startet der USV Stein Reinisch Allerheiligen mit der Auswärtspartie gegen die Jungen Wikinger Ried in die Rückrunde der Regionalliga Mitte Saison 19/20. Eine Woche später feiern die ''Gallier'' ihren Frühjahrs-Heimauftakt gegen den FC Gleisdorf im frisch renovierten Sportstadion Allerheiligen.

Pünktlich zum Liga-Auftakt ist die Renovierung des ''Gallier''-Stadions abgeschlossen

Mit Beginn 2019 wurde mit der Renovierung der Sportstätte Allerheiligen begonnen. Zunächst wurden die Zuschauertribünen ergänzt um das Fassungsvermögen zu erhöhen. Jetzt wurde mit der Neuerrichtung der Ballfangzäune und der Ersatzbankkabinen auch die Optik des Stadions deutlich verbessert. Ganz wichtig war auch die Rasensanierung. Dabei wurde der Haupt- und der Trainingsplatz generalsaniert. “Jetzt haben wir für die Mannschaften optimale Bedingungen“ betont ASV Manager DI Reinhard Hohl. Im Vorjahr wurden bereits die Mannschaftskabinen renoviert. Jetzt wurde auch die Umkleidekabine der Kampfmannschaft komplett erneuert. „Die Renovierung ist perfekt gelungen. Unser Stadion ist einzigartig und unverwechselbar. Ich möchte mich auch bei allen freiwilligen Helfern für die Hilfe bei der Sanierung herzlich bedanken“ ist Christian Sekli, Bürgermeister von Allerheiligen, mächtig stolz. „Damit haben unsere Jugendspieler bis hin zur Kampfmannschaft jetzt optimale Bedingungen“.

Optimale Bedingungen wird es in Zukunft für die Mannschaften des ASV geben.

Live-Übertragung des Liga-Auftakts gegen die Jungen Wikinger Ried

Die Kampfmannschaft war im Herbst derart erfolgreich, dass sie sogar auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga Mitte überwinterte, nur drei Punkte hinter den führenden Sturm Graz Amateuren. Im Herbst stellten die Eskinja-Männer mit fünf Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen das sechstbeste Heimteam der Liga. Das erste Heimspiel im neu renovierten Stadion ist am Freitag den 13. März gleich der Derbykracher gegen den FC Gleisdorf 09. Wer nicht so lange warten will, kann bereits eine Woche früher beim Frühjahrs-Auftakt gegen die Jungen Wikinger Ried live dabei sein. In der Schirmbar im Sportstadion Allerheiligen wird am Samstag 7. März mit Beginn 15 Uhr via Livestream das Spiel direkt übertragen. Der Eintritt ist frei, für Getränke und Speisen ist bestens gesorgt.

