Derbydreier eingefahren: Vöcklamarkter brettern über den FC Wels drüber!

Details Freitag, 06. März 2020 21:32

Am ersten Frühjahrs-Spieltag, zugleich die 17. Runde in der Regionalliga Mitte traf der UVB Vöcklamarkt auf den FC Wels. Und dabei bewahrheitete es sich einmal mehr, dass die Trauben am Vöcklamarkter Kunstrasenplatz für die Gegner sehr hoch hängen. Zumindest Außenseiterchancen sollte man den Grün-Gelben schon zubilligen, auch wenn man keine Absicht hat, aufzusteigen. Sehr bedrohlich hingegen wirkt die Lage des Welser FC. Noch sind 13 Begegnungen ausständig, aber da muss schon eine enorme Leistungsexplosion her, will man auch 20/21 der Regionalliga Mitte angehören.

(Perfekter Start: Vöcklamarkt fährt einen 4:1-Heimsieg ein)

Lukas Leitner schnürt den Doppelpack

Beim ersten Rückrunden-Auftritt sind doch die Vöcklamarkter mit der Favoritenrolle behaftet. Denn die Schatas-Mannen, die eine geruhsame Wintertransferzeit hinter sich hat, kassiert in 8 Heim-Spielen nur eine einzige Niederlage. Völlig umgekrempelt hingegen wurde einmal mehr der FC Wels, der aufgrund der prekäre Tabellensituation mit dem Rücken zur Wand steht. Die Frage dabei ist, wie weit es Neo-Trainer Max Babler, vier Neuzugänge stehen in der Startformation, bereits gelungen ist, eine schlagkräftige Truppe zu formen. Aber zu Beginn sind es die Hausherren, die das tonangebende Team sind. Mit der allerersten Aktion gelingt es den Vöcklamarktern, bereits nach wenigen Augenblicken mit 1:0 in Führung zu gehen. Lukas Leitner beweist dabei mit einem Abstauber einmal mehr seinen ausgeprägten Torriecher. Was den Hausruckviertlern nachfolgend viel Schwung verleiht. Nach einer knappen Viertelstunde folgt das 2:0. Nach einer Olivotto-Freistoßvorlage ist Leitner diesmal per Kopf zur Stelle - zugleich Saisontor Nummer 8. Erst nach und nach kann sich der Nachzügler aus der Umklammerung befreien. Kurz vor dem Pausenpfiff trifft der Serbe Donjet Mavraj per Freistoß zum 2:1-Anschlusstor - zugleich auch der Halbzeitstand.

Die Welser Bemühungen bleiben unbelohnt

Die knappe Eintoredifferenz bringt es im zweiten Durchgang mit sich, dass bei diesem OÖ-Derby die Spannung voll erhalten bleibt. Eine gute Stunde lang gelingt es den Welsern auch, dazu beizutragen, dass das weitgehenst so bleibt. Dabei kann sich erneut Keeper Marsel Caka erfolgreich in den Mittelpunkt stellen. Aber mit dem 3:1 in der 64. Minute, Mattia Olivotto verwandelt dabei einen Foulelmeter, sind die Würfel endgültig zugunsten der Vöcklamarkter gefallen. Einmal muss Schlussmann Schober noch klärend eingreifen. Dann aber geht es unmissverständlich in Richtung Tor der Gäste. Mit vereinten Kräften gelingt es den abstiegsbedrohten Welsern vorerst noch, weiteren Schaden abzuwenden. Gegen das 4:1 in der 80. Minute ist dann aber kein Kraut gewachsen. Nach einem Preiner-Eckball ist es Alexander Fröschl, der einnickt. Was auch den Spielendstand darstellen sollte. In der nächsten Runde gastiert Vöcklamarkt am Samstag, 14. März um 17:00 Uhr bei den Sturm Amateuren. Der FC Wels besitzt bereits am Tag davor mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen die WAC Amateure.

(Der FC Wels hat beim Auftakt das Nachsehen)

UVB VÖCKLAMARKT - FC WELS 4:1 (2:1)

Black Crevice Stadion, 600 Zuseher, SR: Florian Eidenberger

UVB Vöcklamarkt: Schober, Rohrstorfer, Löffler, Olivotto (80. Petter), Preiner, Holzinger (83. Gabric), Lipczinski, Würtinger, Lehner (38. Krempler), Fröschl, Leitner

FC Wels: Caka, Brunner, Brkanovic, Ilic (46. Kandler), Sinani (46. Jerkovic), Gas, Mavraj, Awuni, Huskic, Elgit (78. Jovanovic), Sallaku

Torfolge: 1:0 (1. Leitner), 2:0 (14. Leitner), 2:1 (44. Mavraj), 3:1 (64. Olivotto/Elfer), 4:1 (80. Fröschl)

gelbe Karten: Holzinger, Olivotto, Preiner, Würtinger, Krempler bzw. Brkanovic, Sallaku

Stimme zum Spiel:

Juan-Franciso Bohensky, Sektionsleiter FC Wels:

"Die Startphase haben wir völlig verschlafen. Daraufhin hat die Mannschaft aber sehr viel Moral bewiesen. Letztendlich war es der Elfmeter zum 3:1, der uns das Genick gebrochen hat. Das Fehlen unseres Tormachers Austin Uzoremeke, hat sich auch entsprechend bemerkbar gemacht. Trotz der momentanen Rückstands in der Tabelle, werden wir um den Klassenverbleib fighten, solange es geht."

Regionalliga Mitte Live-Ticker

Photos: Helmut Klein / by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten