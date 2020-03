Effiziente ''Gallier'': Allerheiligen bleibt mit einem 2:1-Sieg in Ried an den Sturm Amateuren dran! [Video]

Details Samstag, 07. März 2020 18:54

Am heutigen Samstagnachmittag kam es in der 17. Runde der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen den Jungen Wikinger Ried und dem USV Stein Reinisch Allerheiligen. Am Ende konnten sich favorisierte ''Gallier'' knapp mit 2:1 durchsetzen, durch einen Doppelschlag vor der Pause durch Bernsteiner und Puster lagen die Eskinja-Männer durch eiskalte Effizienz mit 2:0 in Front. Der Rieder Anschlusstreffer durch Schlosser kam erst in der Nachspielzeit und konnte die Heimniederlage nicht verhindern.

Wenige Chancen in Ried, doch die ''Gallier'' agieren eiskalt

In den Anfangsminuten dieses Auftaktmatches sahen die Zuseher eine etwas zerfahrene Partie, in der die Hausherren etwas besser starteten. Erst musste ein Seiwald-Schuss aus spitzem Winkel zur Ecke geklärt werden, im Anschluss faustete Schögl die Kugel aus dem Gefahrenbereich (4./5.). Kurz darauf meldeten sich auch die ''Gallier'' erstmalig zu Wort, doch der schöne Spielzug fand im Rieder Strafraum sein Ende. Nach gut einer Viertelstunde hätten die Drechsel-Youngsters in Führung gehen können, nach einem Ballverlust des USV Allerheiligen starteten die Jungen Wikinger einen schnellen Spielzug. Über Umwege landete der Ball vor den Füßen von Jonas Schwaighofer, der jedoch in Schögl seinen Meister fand (13.). Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr Zugriff bekamen die ASV-Kicker. Kurz darauf herrschte mal brandheiße Gefahr im Rieder Strafraum, doch nach einer Ecke schafften es die Gäste nicht, das Runde im Eckigen unterzubringen (24.). Auf der anderen Seite zischte ein Distanzflachschuss nur knapp am Kasten der ''Gallier'' vorbei, doch nach knapp einer halben Stunde gingen die Gäste dann mit einer der ersten richtig ernstzunehmenden Chancen in Führung: Eskinja kam im Mittelfeld an den Ball, fand das Loch in der Rieder Innverteidigung und steckte den Ball mit einem halbhohen Pass durch auf Daniel Bernsteiner, der Gütlbauer die Kugel durch die Hosenträger schob (34.). Doch damit nicht genug: Kurz vor der Pause schockten die Gäste die Hausherren ein zweites Mal. Nach einer Ecke stieg Luca Puster am höchsten und machte per Kopf das 0:2 (43.). Kurz vor dem Pausenpfiff gaben die Rieder auf der anderen Seite einen weiteren Schuss ab, doch wieder war der ASV-Keeper zur Stelle und faustete das Spielgerät davon. Mit wenigen Chancen gingen die ''Gallier'' extrem effizient um und spielten sich zur Halbzeit eine 2:0-Führung heraus.



Tor ASV Allerheiligen 33

Schlosser's Anschlusstreffer in der Nachspielzeit ist zu wenig

Die erste Tor-Annäherung im zweiten Durchgang hatten die Ried-Youngsters: Nach einem Ballverlust versuchte es ein Drechsel-Schützling aus der Distanz, doch die Kugel flog knapp drüber (46.). Im Gegenzug die Gäste, doch der Abschluss von Daniel Bernsteiner streifte nur das Außennetz (49.). In der Folge wurde die Partie zerfahrener mit wenigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Doch je länger das Spiel dauerte desto mehr erarbeiteten sich die ''Gallier'' nun ein übergewichtig. Hochkarätige Chancen waren zwar Mangelware, doch beschäftigten der ASV die Wikinger-Abwehr immer wieder mit schnell vorgetragenen Kontervorstößen. Die Innviertler setzten jetzt alles auf eine Karte und versuchten es immer wieder aus der Distanz, doch mit dem schnellen Doppelschlag kurz vor der Pause hatten die ''Gallier'' den Ried-Youngsters die Zähne gezogen. Der Anschlusstreffer fiel zwar noch, aber deutlich zu spät: In der fünften Minute der Nachspielzeit konnte Lukas Schlosser auf 1:2 verkürzen, doch am Ende blieb es beim ''Gallier''-Sieg. Durch den Auftakt-Dreier rücken die ''Gallier'' den Sturm Graz Amateuren bis auf einen Punkt auf die Pelle und übernehmen den zweiten Tabellenplatz.



Maurice Amtmann (Sportlicher Leiter SV Allerheiligen): ''Bis zum 1:0 war es ein Abtasten und eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften gingen aggressiv zu Werke, worauf wir eingestellt waren. Wir wussten, dass die Rieder eine spielerisch starke Mannschaft hat, die bisher definitiv unter Wert geschlagen wurden. Wir waren dann eiskalt und haben unsere Möglichkeiten genützt. Wir sind dann auch verdient mit 2:0 in Führung gegangen und hatten mit einem Sitzer sogar die Chance auf das 3:0. Es ist absolut erfreulich, wie die Mannschaft unseren Matchplan umgesetzt hat.''

Beste Spieler: Luca Puster, Josip Eskinja (Allerheiligen)

Junge Wikinger Ried - USV Stein Reinisch Allerheiligen 1:2 (0:2)

josko Arena Ried, 160 Zuseher, SR DI Thomas Wieser

Junge Wikinger Ried: Gütlbauer, Gragger (57. Hochreiter), Haider, Pointner, Schlosser, Schwaighofer (73. Streif), Stadlmann (85. Williams), Huber, Zrnic, Seiwald, Horner



USV Allerheiligen: Schögl, Puster, Fauland (58. Zgajner), Koca (27. Bernsteiner), Kager, Bizjak, Pfeifer, Smoljan (90.+1 Springer), Berger, Knez, Eskinja



Torfolge: 0:1 Daniel Bernsteiner (34.), 0:2 Luca Puster (43.), 1:2 Lukas Schlosser (90.+5)



Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Blaz Zgajner (80./SV Allerheiligen, wiederholtes Foulspiel)

Bericht: Pascal Stegemann

