Im Winterschlaf: Die "Jungwölfe" knöpfen uneinigen Kalsdorfern drei Punkte ab!

Am ersten Frühjahrs-Spieltag, zugleich die 17. Runde in der Regionalliga Mitte treffen die RZ Pellets WAC Amateure auf den SC Copacobana Kalsdorf. Und dabei setzen die Kärntner ihre imposante Heimbilanz fort. Was gleichbedeutend damit ist, dass die "Jungwölfe" bereits am 6. Tabellenplatz antreffbar sind. Was ist da noch möglich - der Rückstand zum Leader Sturm Amateure hat sich auf fünf Punkte reduziert. Die Kalsdorfer haben die Möglichkeit ausgelassen, den Vorsprung auf den 13 und 14. Rang, auszubauen. Aber noch wird sehr viel Fußball gespielt bzw. gibt es noch 39 Zähler zum holen.

(Dicke Luft: Zweimal wurde der Kalsdorfer Abwehrblock überwunden)

Stefan Gölles trifft für den Gastgeber

Während die „Jungwölfe“ soweit unbeschwert an die Sache herangehen können, geht es für die Kalsdorfer doch darum, zu zeigen, dass man mit den Abstiegsplätzen nichts mehr am Hut hat. Die WAC Amateure sind zuhause nur ganz schwer zu knacken (9 Spiele - 1 Niederlage). Da muss bei den Steirern schon eine Steigerung her. Denn bislang konnte man in der Fremde nicht wirklich für Glanzlichter sorgen. In der 3. Minute liegt bereits das 0:1 in der Luft. Aber Kenan Dzakovac setzt einen Ball aus bester Position über das Gehäuse der Hausherren. Besser führen dann die WAC'ler ihren ersten vielversprechenden Angriff zu Ende. In der 12. Minute ist es vom Profikader, Stefan Gölles, der per Kopf eine Kalsdorfer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft zum 1:0 nützt. Was dann folgt ist am unebenen Geläuf, eine Begegnung, bei der sich keine der beiden Mannschaften einen Vorteil verschaffen kann. Demzufolge geht es mit der knappen Kärntner Eintoreführung in die Halbzeitpause.

Die Kalsdorfer Bemühungen bleiben unbelohnt

Die Spielanteile der beiden Teams waren im ersten Durchgang vollends ausgeglichen. Demnach ist auch nach dem Seitenwechsel mit einer soweit offenen Begegnung zu rechnen. Was auch eintreffen sollte, aber ein Unterschied bleibt nach wie vor bestehen. Nämlich der, das die Lavanttaler vor des Gegners Tor effizienter zum auftreten wissen. In der 65. Minute passt erneut die Zuteilung in der Defensive der Schirgi-Schützlinge nicht. Was sich in letzter Instanz, Leo Vielgut zu Nutzen machen kann und für das 2:0 Sorge trägt. Damit sind die Würfel in dieser Partie gefallen. Wenngleich die Sache noch einmal spannend hätte werden können. Aber der zur Halbzeit eingewechselte Bian Sauperl trifft in der 78. Minute nur den Torpfosten. Spielendstand 2:0: Die WAC Amateure können damit aus den letzten 7 Heimspielen beachtliche 19 Punkte gutschreiben. In der nächsten Runde gastieren die WAC Amateure am Freitag, 13. März um 19:00 Uhr beim FC Wels. Kalsdorf besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Hertha Wels.

(Gedoppelt: Der Wolfsberger Felix Fürstaller in Erwartung der Dinge)

WAC AMATEURE - SC KALSDORF 2:0 (1.0)

Sportplatz St. Andrä, 120 Zuseher, SR: Andreas Feichtinger

WAC Amateure: Soldo, Grgic, Peric, Vielgut, Gölles, Fürstaller (91. Mandl), Radl (88. Jelic), Stratznig, Schifferl, Tauchhammer, Steiger

SC Kalsdorf: Waltl, Dzakovac (70. Derk), Pürcher, Deutschmann, Ahec, Muhr (46. Sauperl), Preininger, Omerovic, Maritschnegg, Halili (68. Volmajer), Beutle

Torfolge: 1:0 (12. Gölles), 2:0 (65. Vielgut)

gelbe Karte: Steiger (WAC)

Stimme zum Spiel:

Franz Schauer, Sektionsleiter Kalsdorf:

"Zumindest dieser eine Punkt war durchaus in Reichweite. Aber mit oftmaligen individuellen Fehlern haben wir uns selber um die Früchte unserer Arbeit gebracht. Nachdem es nicht abschätzbar ist, wer aus der 2. Liga in die RLM kommen wird, gilt es allwöchentlich hellwach an die Sache heranzugehen."

Photos: Gerhard Pulsinger / by: Ligaportal/Roo

