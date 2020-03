Lichter ausgeknipst: Klarer Weizer Derbysieg gegen St. Anna/Aigen!

Details Freitag, 06. März 2020 22:17

Am ersten Frühjahrs-Spieltag, zugleich die 17. Runde in der Regionalliga Mitte traf der SC ELIN Weiz auf den USV RB Weindorf St. Anna/Aigen. Und bei dieser ersten Standortbestimmung gelang es den Oststeirern gleich einmal, aufgrund einer sehr präsenten ersten Hälfte, einen verdienten Derbysieg unter Dach und Fach zu bringen. Was mit sich bringt, dass die Weizer auf dem besten Wege sind, den Tabellenanschluss wieder herzustellen. Der Liganeuling ging zwar diesmal leer aus. Aber der zweite Spielabschnitt gibt trotzdem berechtigten Anlass zur Hoffnung. Wenn dann auch die Verletztenliste wieder lichtet, wird auch St. Anna/Aigen wieder erfolgreich sein.

(11. Minute: Jure Petric legt "Doppeltorschütze" Raffael Mohr im Strafraum)

Die Weizer sorgen für klare Fronten

Beim Rückrundenauftakt sind die Karten bei diesem Steirer-Derby soweit gerecht verteilt. Die Transferaktivitäten waren beiderseits sehr begrenzt. Was aber nichts am Umstand ändern sollte, dass man eine Rangverbesserung anstrebt. Was für die Weizer spricht ist deren Heimstärke (8 Spiele - 1 Niederlage). Der Aufsteiger präsentierte sich in der Hinrunde von einer ganz starken Seite. Demnach darf man gespannt sein, ob St. Anna/A., mit zwei Neuzugängen in der Startformation, imstande ist, noch eine Schippe draufzulegen. Aber vom Start weg stehen die Sterne diesmal günstig für die Truppe des neuen Trainerduos Kulmer/Gruber. Denn bereits in der 2. Minute leuchtet ein 1:0 von der Anzeigetafel. Dabei wird Angriff flott über die rechte Seite vorgetragen. Beim nachfolgenden Pass zur Mitte antizipiert Raffael Mohr am schnellsten und bringt die Weizer rasch in Front. In der 11. Minute folgt Treffer Nummer zwei: Der 29-jährige Danijel Prskalo lässt sich dabei die Gelegenheit eines Foulelfmeters nicht nehmen - neuer Spielstand: 2:0. Jetzt sind die Gäste dazu genötigt mehr Risiko zu nehmen. Was wiederum die Hausherren in der 33. Minute zu nützen wissen. Erneut steht dabei Raffael Mohr im Mittelpunkt des Geschehens - Halbzeitstand: 3:0.

Das Aufbäumen der Gäste kommt zu spät

Wenn der Aufsteiger noch etwas Gewinnbringendes verbuchen will, wäre er wohl gut daran beraten, rasch das Anschlusstor zu markieren. Man geht am tiefen Boden nun auch sehr engagiert zuwerke. Das Manko der umbauten Kocijan-Schützlinge, in der Defensive muss man die Stammkräfte Ramminger und Balazic verletzt vorgeben, an diesem Tag, ist aber die fehlende Abgebrühtheit vor des Gegners Tor. Denn das Bemühen kann man St. Anna/A. wahrlich nicht abschreiben. Aber im letzten Drittel klappt das dann aber nicht, so wie man sich das vorstellt. Hinzu kommt, dass es die Weizer verstehen, in der Abwehr entsprechend clever aufzutreten, um etwaigen Schaden abzuwenden. So bleibt es dann letztlich beim Spielendstand von 3:0. In der nächsten Runde gastieren die Weizer am Freitag, 13. März um 19:00 Uhr in Deutschlandsberg. St. Anna/Aigen besitzt am Tag darauf mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen die Jungen Wikinger Ried.

(Christoph Kobald, gegen Roman Hasenhütl, machte diesmal keinen Stich)

SC WEIZ - USV ST. ANNA/AIGEN 3:0 (3:0)

Stadion Weiz, 250 Zuseher, SR: Michael Steindl

SC Weiz: Harrer, Hirner (90. Zeljkovic), Mohr (62. Weinberger), Hopfer (75. Pötz), Ziger, Hasenhütl, Pieber, Durlacher, Krajcer, Janjis, Prskalo

USV St. Anna/Aigen: Legat, Petric, Schleich, Durdek, List, Lackner, Klöckl, N. Salamun, L. Salamun, Latyak (46. Mencigar), Kobald

Torfolge: 1:0 (2. Mohr), 2:0 (11. Prskalo/Elfer), 3:0 (33. Mohr)

gelbe Karten: Prskalo, Pieber, Weinberger, Zeljkovic bzw. Petric, Lackner

Stimme zum Spiel:

Tomislav Kocijan, Trainer St. Anna/Aigen:

"Wir haben das Spiel bereits in den Anfangsminuten verloren. Zwar ist es uns nach dem raschen 0:2-Rückstand gelungen, Akzente zu setzen. Aber trotz einiger toller Möglichkeiten nach dem Seitenwechsel, ist es nicht mehr gelungen, den Gegner noch ins wanken zu bringen.

Photos: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

