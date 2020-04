StayAtHome-Wordraps: Teil 8 mit Daniel Pointner!

Details Freitag, 24. April 2020 14:19

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der achte Teil kommt von Junge Wikinger Ried-Kapitän Daniel Pointner. Der 20-jährige durchlief alle Altersstufen der Rieder Akademie, stand heuer in allen 17 RLM-Partien auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore.

So halte ich mich aktuell fit: Laufen und jeden zweiten Tag ein Kraftprogramm. Dazu Technikübungen mit Ball im Garten.



Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Luki Schlosser



Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ich glaub, aufgrund der derzeitigen Situation ist es die richtige Entscheidung. Die Gesundheit hat Vorrang. Aber die Art und Weise ist diskussionswürdig.



Homeoffice: Betrifft mich nicht



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Schwer zu sagen. Ziemlich abwechslungsreich.



Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Mir fehlt der Spaß am Kicken und generell die Stimmung auf dem Platz und in der Kabine.



Diese Serie schaue ich aktuell: Arrow



Verschiebung der EM: Es ist die einzige Möglichkeit. Die EM gehört verschoben. Es ist besser als ohne Fans.



Geisterspiele: Wären mir viel lieber als monatelang gar kein Spiel zu haben.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Mehr Abstand halten, mehr Hygiene und öfter Händewaschen als sonst.



Lieblings-App: Instagram



Challenges auf Instagram: Keine gemacht



Vorbild: Matijs de Ligt



Lieblingsfilm: James Bond

Mein bester Gegenspieler war: Hannes Wolf



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: beim 1:1 gegen Hertha Wels



Foto: Scharinger/SVR

