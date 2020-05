StayAtHome-Wordraps: Teil 12 mit Pascal Zisser (DSC Deutschlandsberg/RLM)!

Details Montag, 04. Mai 2020 10:00

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Im zwölften Teil versuchte sich DSC WONISCH-Installationen Deutschlandsberg-Abwehrmann Pascal Zisser an unserem Wordrap. Der 28-jährige Ex-Kalsdorfer stand in allen 17 Saisonspielen auf dem Platz und markierte dabei zwei Tore.

So halte ich mich aktuell fit: Lauf- und Krafteinheiten sowie seit heute Tennis

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Thomas Wotolen

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Schwer zu sagen, da man nicht weiß ob die neue Saison im August/September oder erst 2021 wieder startet



Homeoffice: Ich freue mich, wenn ich am 18.5 wieder "normal" unterrichten darf

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: gegrillten Fisch

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Als Ausgleich zum intensiven Familienleben.





Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes

Verschiebung der EM: Ist natürlich sehr schade, aber aufgrund der Umstände verständlich und wird hoffentlich nächsten Sommer nachgeholt.

Geisterspiele: Fußball ohne Zuschauer ist auf längere Sicht nicht vorstellbar und ich denke wirtschaftlich für die meisten Fussballvereine nicht möglich.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Hände waschen

Lieblings-App: Whatsapp

Challenges auf Instagram: bin nicht auf Instagram

Vorbild: Lucio

Mein bester Gegenspieler war: Jonathan Soriano



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: gegen Hertha Wels



Ligaportal: Super App die ich regelmäßig verwende

Foto: Richard Purgstaller

