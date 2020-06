StayAtHome-Wordraps: Teil 18 mit Marco Köfler (DSC Deutschlandsberg/RLM)!

Details Dienstag, 23. Juni 2020 14:35

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 18. Teil kommt vom DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg. Ligaportal.at konfrontierte Abwehrmann Marco Köfler mit einem Wordrap:

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Ich mache 3x die Woche ein Lauftraining und gehe anderen Hobbys wie Radfahren und Wandern nach.

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Mit Thomas Wotolen

War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Wenn es keine Möglichkeit gibt Trainings und Spiele zu absolvieren finde ich diese Konsequenz schon passend.

Homeoffice: Kurzzeitig Ja - Mittlerweile bin ich wieder im Büro.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Pasta

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Spaß, Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Diese Serie läuft bei mir öfters: Haus des Geldes

Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: Schade, aber momentan einfach notwendig



Geisterspiele: Aus Spielersicht eine Katastrophe

Lieblings-App: Netflix

Challenges auf Instagram: Klopapiergaberln-Challenge Vorbild: Mein Vater Lieblingsfilm: King Arthur Mein bester Gegenspieler war: Douglas Costa Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Weiz gegen DSC Ligaportal: Schau i immer mol rein Foto: Richard Purgstaller

