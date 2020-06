Transferknaller: KAC sichert sich die Dienste von Gleisdorf's Torgarant David Gräfischer!

Details Donnerstag, 25. Juni 2020 15:20

Schon länger ist bekannt, dass Regionalliga Mitte-Torbomber David Gräfischer den FC Gleisdorf 09 in diesem Sommer verlässt. Nun ist auch klar, wohin es den 30-jährigen verschlägt: Gräfischer zieht es zurück in die Kärntner Heimat, der Vollblutstürmer soll ab Herbst beim KAC 1909, dem 13. der Kärntner Liga, für die Tore sorgen.

99 Tore in viereinhalb Saisonen für Gleisdorf - eine Tormaschine sagt Goodbye

Im Sommer 2015 wechselte Gräfischer vom SV Allerheiligen zum FC Gleisdorf und schlug bei den Solarstädtern voll ein. In seinen viereinhalb Saisonen beim FC Gleisdorf netzte Gräfischer satte 99 Mal in der Liga ein, in der Saison 18/19 sicherte sich der Kärntner mit 26 Toren obendrein die Torjägerkanone in der Regionalliga Mitte. Die Gründe für den Wechsel zurück in die Heimat sind familiärer Natur: ''Den FC Gleisdorf zu verlassen war mit die schwierigste Entscheidung, was den Fußball anbelangt'', so Gräfischer. Der Knipser hat nicht zufällig den KAC als Ziel ausgewählt: ''Ähnlich zum FC Gleisdorf handelt es sich beim KAC um einen sehr familiären Verein, zusätzlich spielt mit Hannes Plieschnegger ein langjähriger Freund, ehemaliger Mitspieler und Studienkollege dort''. Für die Gleisdorfer hat der 30-jährige zum Abschluss noch ein paar warme Worte parat: ''Im Großen und Ganzen werden alle Spieler, Funktionäre und Vereinsmitglieder, aber auch der Erfolg und Spaß, den ich in Gleisdorf hatte immer in meiner Erinnerung verankert sein'', zeigt sich der Torjäger dankbar. Auch hinsichtlich der kommenden Aufgaben will der gebürtige Kärntner mit dem KAC hoch hinaus: ''Persönlich ist es mein Ziel mich so schnell wie möglich in die neue Mannschaft zu integrieren und dieser auch weiterzuhelfen. Mannschaftlich gesehen wollen wir ganz vorne mitspielen'', bringt Gräfischer die Ansprüche des KAC auf den Punkt.

In dieser Jubelpose werden viele Gleisdorfer Gräfischer in Erinnerung behalten.

Foto: Richard Purgstaller

