BREAKING: Der Regionalliga Mitte Spielplan für die Saison 20/21 ist da!

Details Freitag, 03. Juli 2020 13:28

Am heutigen Freitag wurde der Spielplan für die Regionalliga Mitte Saison 20/21 ausgelost. Den Liga-Auftakt bestreiten am 14. August der FC Gleisdorf und St. Anna, der SC Weiz und der SC Kalsdorf und der TuS Bad Gleichenberg und die RZ Pellets WAC Amateure. Insgesamt fünf Derbys - drei steirische und zwei oberösterreichische - finden in der ersten Runde statt. Der Frühjahrsauftakt ist für den 5. März terminiert. Die Partien mit der angesetzten Spielzeit 23:00 haben noch keine konkrete Anstoßzeit, dürften aber zeitnah fixiert werden.

1. Runde

Fr, 14.08.2020 19:00 FC Gleisdorf 09 - St. Anna/A.

Fr, 14.08.2020 19:00 SC ELIN Weiz - Kalsdorf

Fr, 14.08.2020 19:00 Bad Gleichenberg - WAC Amat.

So, 16.08.2020 23:00 Wels FC - Allerheiligen

So, 16.08.2020 23:00 Stadl-P. ATSV - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 16.08.2020 23:00 SK Sturm Graz Amat.- Deutschlandsberg

So, 16.08.2020 23:00 Spittal/Drau - Vöcklamarkt

So, 16.08.2020 23:00 Gurten - WSC Hertha

2. Runde

Fr, 21.08.2020 19:00 Kalsdorf - Bad Gleichenberg

Fr, 21.08.2020 19:00 Deutschlandsberg - Spittal/Drau

Sa, 22.08.2020 19:00 St. Anna/A. - Stadl-P. ATSV

So, 23.08.2020 23:00 Wels FC - FC Gleisdorf 09

So, 23.08.2020 23:00 WAC Amat. - Gurten

So, 23.08.2020 23:00 Vöcklamarkt - SC ELIN Weiz

So, 23.08.2020 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - SK Sturm Graz Amat.

So., 23.08.2020 23:00 Allerheiligen - WSC Hertha

3. Runde

Fr, 28.08.2020 19:00 FC Gleisdorf 09 - Allerheiligen

Fr, 28.08.2020 19:00 SC ELIN Weiz - Deutschlandsberg

Fr, 28.08.2020 19:00 Bad Gleichenberg - Vöcklamarkt

So, 30.08.2020 23:00 Stadl-P. ATSV - Wels FC

So, 30.08.2020 23:00 SK Sturm Graz Amat. - St. Anna/A.

So, 30.08.2020 23:00 Spittal/Drau - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 30.08.2020 23:00 Gurten - Kalsdorf

So, 30.08.2020 23:00 WSC Hertha - WAC Amat.

4. Runde

Fr, 04.09.2020 19:00 FC Gleisdorf 09 - Stadl-P. ATSV

Fr, 04.09.2020 19:00 Kalsdorf - WSC Hertha

Fr, 04.09.2020 19:00 Deutschlandsberg - Bad Gleichenberg

Sa, 05.09.2020 19:00 St. Anna/A. - Spittal/Drau

So, 06.09.2020 23:00 Wels FC - SK Sturm Graz Amat.

So, 06.09.2020 23:00 Vöcklamarkt - Gurten

So, 06.09.2020 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - SC ELIN Weiz

So, 06.09.2020 23:00 Allerheiligen - WAC Amat.

5. Runde

Fr, 11.09.2020 19:00 SC ELIN Weiz - St. Anna/A.

Fr, 11.09.2020 19:00 Bad Gleichenberg - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 13.09.2020 23:00 Stadl-P. ATSV - Allerheiligen

So, 13.09.2020 23:00 SK Sturm Graz Amat. - FC Gleisdorf 09

So, 13.09.2020 23:00 Spittal/Drau - Wels FC

So, 13.09.2020 23:00 Gurten - Deutschlandsberg

So, 13.09.2020 23:00 WSC Hertha - Vöcklamarkt

So, 13.09.2020 23:00 WAC Amat. - Kalsdorf

6. Runde

Fr, 18.09.2020 19:00 FC Gleisdorf 09 - Spittal/Drau

Fr, 18.09.2020 19:00 Deutschlandsberg - WSC Hertha

Sa, 19.09.2020 19:00 St. Anna/A. - Bad Gleichenberg

So, 20.09.2020 23:00 Wels FC - SC ELIN Weiz

So, 20.09.2020 23:00 Stadl-P. ATSV - SK Sturm Graz Amat.

So, 20.09.2020 23:00 Vöcklamarkt - WAC Amat.

So, 20.09.2020 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Gurten

So, 20.09.2020 23:00 Allerheiligen - Kalsdorf

7. Runde

Fr, 25.09.2020 19:00 SC ELIN Weiz - FC Gleisdorf 09

Fr, 25.09.2020 19:00 Bad Gleichenberg - Wels FC

Fr, 25.09.2020 19:00 Kalsdorf - Vöcklamarkt

So, 27.09.2020 23:00 SK Sturm Graz Amat. - Allerheiligen

So, 27.09.2020 23:00 Spittal/Drau - Stadl-P. ATSV

So, 27.09.2020 23:00 Gurten - St. Anna/A.

So, 27.09.2020 23:00 WSC Hertha - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 27.09.2020 23:00 WAC Amat. - Deutschlandsberg

8. Runde

Fr, 02.10.2020 19:00 FC Gleisdorf 09 - Bad Gleichenberg

Fr, 02.10.2020 19:00 Deutschlandsberg - Kalsdorf

Sa, 03.10.2020 19:00 St. Anna/A. - WSC Hertha

So, 04.10.2020 23:00 Wels FC - Gurten

So, 04.10.2020 23:00 Stadl-P. ATSV - SC ELIN Weiz

So, 04.10.2020 23:00 SK Sturm Graz Amat. - Spittal/Drau

So, 04.10.2020 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - WAC Amat.

So, 04.10.2020 23:00 Allerheiligen - Vöcklamarkt

9. Runde

Fr, 09.10.2020 19:00 SC ELIN Weiz - SK Sturm Graz Amat.

Fr, 09.10.2020 19:00 Bad Gleichenberg - Stadl-P. ATSV

Fr, 09.10.2020 19:00 Kalsdorf - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 11.10.2020 23:00 Spittal/Drau - Allerheiligen

So, 11.10.2020 23:00 Gurten - FC Gleisdorf 09

So, 11.10.2020 23:00 WSC Hertha - Wels FC

So, 11.10.2020 23:00 WAC Amat. - St. Anna/A.

So, 11.10.2020 23:00 Vöcklamarkt - Deutschlandsberg

10. Runde

Fr, 16.10.2020 19:00 FC Gleisdorf 09 - WSC Hertha

Sa, 17.10.2020 19:00 St. Anna/A. - Kalsdorf

So, 18.10.2020 23:00 Wels FC - WAC Amat.

So, 18.10.2020 23:00 Stadl-P. ATSV - Gurten

So, 18.10.2020 23:00 SK Sturm Graz Amat. - Bad Gleichenberg

So, 18.10.2020 23:00 Spittal/Drau - SC ELIN Weiz

So, 18.10.2020 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Vöcklamarkt

So, 18.10.2020 23:00 Allerheiligen - Deutschlandsberg

11. Runde

Fr, 23.10.2020 19:00 SC ELIN Weiz - Allerheiligen

Fr, 23.10.2020 19:00 Bad Gleichenberg - Spittal/Drau

Fr, 23.10.2020 19:00 Kalsdorf - Wels FC

Fr, 23.10.2020 19:00 Deutschlandsberg - SV Guntamatic Ried Amat.

Sa, 24.10.2020 23:00 Gurten - SK Sturm Graz Amat.

Sa, 24.10.2020 23:00 WSC Hertha - Stadl-P. ATSV

Sa, 24.10.2020 23:00 WAC Amat. - FC Gleisdorf 09

Sa, 24.10.2020 23:00 Vöcklamarkt - St. Anna/A.

12. Runde

Mo, 26.10.2020 23:00 Wels FC - Vöcklamarkt

Mo, 26.10.2020 23:00 FC Gleisdorf 09 - Kalsdorf

Mo, 26.10.2020 23:00 Stadl-P. ATSV - WAC Amat.

Mo, 26.10.2020 23:00 SK Sturm Graz Amat. - WSC Hertha

Mo, 26.10.2020 23:00 Spittal/Drau - Gurten

Mo, 26.10.2020 23:00 SC ELIN Weiz - Bad Gleichenberg

Mo, 26.10.2020 23:00 St. Anna/A. - Deutschlandsberg

Mo, 26.10.2020 23:00 Allerheiligen - SV Guntamatic Ried Amat.

13. Runde

Fr, 30.10.2020 19:00 Bad Gleichenberg - Allerheiligen

Fr, 30.10.2020 19:00 Kalsdorf - Stadl-P. ATSV

Fr, 30.10.2020 19:00 Deutschlandsberg - Wels FC

Sa, 31.10.2020 23:00 Gurten - SC ELIN Weiz

Sa, 31.10.2020 23:00 WSC Hertha - Spittal/Drau

Sa, 31.10.2020 23:00 WAC Amat. - SK Sturm Graz Amat.

Sa, 31.10.2020 23:00 Vöcklamarkt - FC Gleisdorf 09

Sa, 31.10.2020 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - St. Anna/A.

14. Runde

Fr, 06.11.2020 19:00 FC Gleisdorf 09 - Deutschlandsberg

Fr, 06.11.2020 19:00 SC ELIN Weiz - WSC Hertha

Fr, 06.11.2020 19:00 Bad Gleichenberg - Gurten

So, 08.11.2020 23:00 Wels FC - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 08.11.2020 23:00 Stadl-P. ATSV - Vöcklamarkt

So, 08.11.2020 23:00 SK Sturm Graz Amat. - Kalsdorf

So, 08.11.2020 23:00 Spittal/Drau - WAC Amat.

So, 08.11.2020 23:00 Allerheiligen - St. Anna/A.

15. Runde

Fr, 13.11.2020 19:00 Spittal/Drau - Kalsdorf

Fr, 13.11.2020 19:00 Deutschlandsberg - Stadl-P. ATSV

Sa, 14.11.2020 19:00 St. Anna/A. - Wels FC

So, 15.11.2020 23:00 Gurten - Allerheiligen

So, 15.11.2020 23:00 WSC Hertha - Bad Gleichenberg

So, 15.11.2020 23:00 WAC Amat. - SC ELIN Weiz

So, 15.11.2020 23:00 Vöcklamarkt - SK Sturm Graz Amat.

So, 15.11.2020 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - FC Gleisdorf 09

16. Runde

Fr, 05.03.2021 19:00 Deutschlandsberg - SK Sturm Graz Amat.

Fr, 05.03.2021 19:00 Kalsdorf - SC ELIN Weiz

Sa, 06.03.2021 19:00 St. Anna/A. - FC Gleisdorf 09

So, 07.03.2021 23:00 Allerheiligen - Wels FC

So, 07.03.2021 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Stadl-P. ATSV

So, 07.03.2021 23:00 Vöcklamarkt - Spittal/Drau

So, 07.03.2021 23:00 WAC Amat. - Bad Gleichenberg

So, 07.03.2021 23:00 WSC Hertha - Gurten

17. Runde

Fr, 12.03.2021 19:00 FC Gleisdorf 09 - Wels FC

Fr, 12.03.2021 19:00 Bad Gleichenberg - Kalsdorf

Fr, 12.03.2021 19:00 SC ELIN Weiz - Vöcklamarkt

So, 14.03.2021 23:00 Gurten - WAC Amat.

So, 14.03.2021 23:00 Spittal/Drau - Deutschlandsberg

So, 14.03.2021 23:00 SK Sturm Graz Amat. - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 14.03.2021 23:00 Stadl-P. ATSV - St. Anna/A.

So, 14.03.2021 23:00 WSC Hertha - Allerheiligen

18. Runde

Fr, 19.03.2021 19:00 Deutschlandsberg - SC ELIN Weiz

Fr, 19.03.2021 19:00 Kalsdorf - Gurten

Sa, 20.03.2021 19:00 St. Anna/A. - SK Sturm Graz Amat.

So, 21.03.2021 23:00 Allerheiligen - FC Gleisdorf 09

So, 21.03.2021 23:00 Wels FC - Stadl-P. ATSV

So, 21.03.2021 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Spittal/Drau

So, 21.03.2021 23:00 Vöcklamarkt - Bad Gleichenberg

So, 21.03.2021 23:00 WAC Amat. - WSC Hertha

19. Runde

Fr, 26.03.2021 19:00 Bad Gleichenberg - Deutschlandsberg

Fr, 26.03.2021 19:00 SC ELIN Weiz - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 28.03.2021 23:00 SK Sturm Graz Amat. - Wels FC

So, 28.03.2021 23:00 Stadl-P. ATSV - FC Gleisdorf 09

So, 28.03.2021 23:00 WSC Hertha - Kalsdorf

So, 28.03.2021 23:00 Gurten - Vöcklamarkt

So, 28.03.2021 23:00 Spittal/Drau - St. Anna/A.

So, 28.03.2021 23:00 WAC Amat. - Allerheiligen

20. Runde

Fr, 02.04.2021 19:00 FC Gleisdorf 09 - SK Sturm Graz Amat.

Fr, 02.04.2021 19:00 Deutschlandsberg - Gurten

Fr, 02.04.2021 19:00 Kalsdorf - WAC Amat.

Sa, 03.04.2021 19:00 St. Anna/A. - SC ELIN Weiz

So, 04.04.2021 23:00 Allerheiligen - Stadl-P. ATSV

So, 04.04.2021 23:00 Wels FC - Spittal/Drau

So, 04.04.2021 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Bad Gleichenberg

So, 04.04.2021 23:00 Vöcklamarkt - WSC Hertha

21. Runde

Fr, 09.04.2021 19:00 SC ELIN Weiz - Wels FC

Fr, 09.04.2021 19:00 Bad Gleichenberg - St. Anna/A.

Fr, 09.04.2021 19:00 Kalsdorf - Allerheiligen

So, 11.04.2021 23:00 Spittal/Drau - FC Gleisdorf 09

So, 11.04.2021 23:00 SK Sturm Graz Amat. - Stadl-P. ATSV

So, 11.04.2021 23:00 WAC Amat. - Vöcklamarkt

So, 11.04.2021 23:00 WSC Hertha - Deutschlandsberg

So, 11.04.2021 23:00 Gurten - SV Guntamatic Ried Amat.

22. Runde

Fr, 16.04.2021 19:00 FC Gleisdorf 09 - SC ELIN Weiz

Fr, 16.04.2021 19:00 Deutschlandsberg - WAC Amat.

Sa, 17.04.2021 19:00 St. Anna/A. - Gurten

So, 18.04.2021 23:00 Allerheiligen - SK Sturm Graz Amat.

So, 18.04.2021 23:00 Stadl-P. ATSV - Spittal/Drau

So, 18.04.2021 23:00 Wels FC - Bad Gleichenberg

So, 18.04.2021 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - WSC Hertha

So, 18.04.2021 23:00 Vöcklamarkt - Kalsdorf

23. Runde

Fr, 23.04.2021 19:00 Bad Gleichenberg - FC Gleisdorf 09

Fr, 23.04.2021 19:00 SC ELIN Weiz - Stadl-P. ATSV

Fr, 23.04.2021 19:00 Kalsdorf - Deutschlandsberg

So, 25.04.2021 23:00 Gurten - Wels FC

So, 25.04.2021 23:00 Spittal/Drau - SK Sturm Graz Amat.

So, 25.04.2021 23:00 WAC Amat. - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 25.04.2021 23:00 WSC Hertha - St. Anna/A.

So, 25.04.2021 23:00 Vöcklamarkt - Allerheiligen

24. Runde

Fr, 30.04.2021 19:00 FC Gleisdorf 09 - Gurten

Fr, 30.04.2021 19:00 Deutschlandsberg - Vöcklamarkt

Sa, 01.05.2021 19:00 St. Anna/A. - WAC Amat.

So, 02.05.2021 23:00 Allerheiligen - Spittal/Drau

So, 02.05.2021 23:00 SK Sturm Graz Amat. - SC ELIN Weiz

So, 02.05.2021 23:00 Stadl-P. ATSV - Bad Gleichenberg

So, 02.05.2021 23:00 Wels FC - WSC Hertha

So, 02.05.2021 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Kalsdorf

25. Runde

Fr, 07.05.2021 19:00 Bad Gleichenberg - SK Sturm Graz Amat.

Fr, 07.05.2021 19:00 SC ELIN Weiz - Spittal/Drau

Fr, 07.05.2021 19:00 Kalsdorf - St. Anna/A.

Fr, 07.05.2021 19:00 Deutschlandsberg - Allerheiligen

So, 09.05.2021 23:00 WAC Amat. - Wels FC

So, 09.05.2021 23:00 WSC Hertha - FC Gleisdorf 09

So, 09.05.2021 23:00 Gurten - Stadl-P. ATSV

So, 09.05.2021 23:00 Vöcklamarkt - SV Guntamatic Ried Amat.

26. Runde

Mi, 12.05.2021 23:00 Allerheiligen - SC ELIN Weiz

Mi, 12.05.2021 23:00 Spittal/Drau - Bad Gleichenberg

Mi, 12.05.2021 23:00 SK Sturm Graz Amat. - Gurten

Mi, 12.05.2021 23:00 Stadl-P. ATSV - WSC Hertha

Mi, 12.05.2021 23:00 FC Gleisdorf 09 - WAC Amat.

Mi, 12.05.2021 23:00 Wels FC - Kalsdorf

Mi, 12.05.2021 23:00 St. Anna/A. - Vöcklamarkt

Mi, 12.05.2021 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Deutschlandsberg

27. Runde

Fr, 14.05.2021 19:00 Kalsdorf - FC Gleisdorf 09

Fr, 14.05.2021 19:00 Bad Gleichenberg - SC ELIN Weiz

Fr, 14.05.2021 19:00 Deutschlandsberg - St. Anna/A.

So, 16.05.2021 23:00 Vöcklamarkt - Wels FC

So, 16.05.2021 23:00 WAC Amat. - Stadl-P. ATSV

So, 16.05.2021 23:00 WSC Hertha - SK Sturm Graz Amat.

So, 16.05.2021 23:00 Gurten - Spittal/Drau

So, 16.05.2021 23:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Allerheiligen

28. Runde

Fr, 21.05.2021 19:00 SC ELIN Weiz - Gurten

Fr, 21.05.2021 19:00 FC Gleisdorf 09 - Vöcklamarkt

Sa, 22.05.2021 19:00 St. Anna/A. - SV Guntamatic Ried Amat.

So, 23.05.2021 23:00 Allerheiligen - Bad Gleichenberg

So, 23.05.2021 23:00 Spittal/Drau - WSC Hertha

So, 23.05.2021 23:00 SK Sturm Graz Amat. - WAC Amat.

So, 23.05.2021 23:00 Stadl-P. ATSV - Kalsdorf

So, 23.05.2021 23:00 Wels FC - Deutschlandsberg

29. Runde

Fr, 28.05.2021 19:00 SV Guntamatic Ried Amat. - Wels FC

Fr, 28.05.2021 19:00 Deutschlandsberg - FC Gleisdorf 09

Fr, 28.05.2021 19:00 Vöcklamarkt - Stadl-P. ATSV

Fr, 28.05.2021 19:00 Kalsdorf - SK Sturm Graz Amat.

Fr, 28.05.2021 19:00 WAC Amat. - Spittal/Drau

Fr, 28.05.2021 19:00 WSC Hertha - SC ELIN Weiz

Fr, 28.05.2021 19:00 Gurten - Bad Gleichenberg

Sa, 29.05.2021 19:00 St. Anna/A. - Allerheiligen

30. Runde

Fr, 04.06.2021 19:00 Allerheiligen - Gurten

Fr, 04.06.2021 19:00 Bad Gleichenberg - WSC Hertha

Fr, 04.06.2021 19:00 SC ELIN Weiz - WAC Amat.

Fr, 04.06.2021 19:00 Kalsdorf - Spittal/Drau

Fr, 04.06.2021 19:00 SK Sturm Graz Amat. - Vöcklamarkt

Fr, 04.06.2021 19:00 Stadl-P. ATSV - Deutschlandsberg

Fr, 04.06.2021 19:00 FC Gleisdorf 09 - SV Guntamatic Ried Amat.

Fr, 04.06.2021 19:00 Wels FC - St. Anna/A.

