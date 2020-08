Aufsteiger bleibt punktelos: Vöcklamarkt mit dem Dreier in Spittal/Drau

Details Freitag, 14. August 2020 22:12

Am 1. Spieltag der Spielzeit 20/21 treffen in der Regionalliga Mitte der SV Spittal/Drauund die Sportunion Volksbank Vöcklamarkt aufeinander. Und dabei halten sich im ersten Abschnitt die Spielanteile weitgehendst die Waage. Aber Minuten nach dem Seitenwechsel machen die Gäste mit zwei Treffern Ernst. Davon erholt sich der Gastgeber nicht mehr. Demnach ist das erste Ligaspiel nach 11 Jahren auch in die Hose gegangen.

(Vöcklamarkt-Keeper Wolfgang Schober konnte seinen Kasten in Spittal/Drau rein halten)

Man trifft sich auf Augenhöhe

Die Spittaler, die nach 11 Jahren wieder den Weg in die Liga gefunden haben, sind voll darauf fokussiert, den Start mit drei Punkten zu begehen. Aber da werden die stark veränderten Hausruckviertler wohl einiges dagegen haben. Gleich vom Start weg ist deutlich vernehmbar, dass die Freude endlich wieder kicken zu können, eine sehr große ist. Die Drautaler gehen beim Comeback mit sehr Enthusiasmus an die Sache heran. Mit Fortdauer entwickelt sich eine flott geführte Begegnung. Was aber beiderseits noch nicht nach Wunsch klappt, ist der finale Pass, der das Gegenüber in Schwierigkeiten bringen könnte. Je länger das Spiel dann dauert, umso mehr verlegt man da wie dort das Augenmerk auf die Defensive. Demzufolge kommt es letztlich auch wenig überraschend, dass es mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause geht.

Vöcklamarkt agiert abgebrüht

Kommt es doch noch dazu, dass es einen Sieger gibt, oder aber teilt man sich freundschaftlich die Punkte, das war die Frage, die es im zweiten Durchgang zu beantworten gilt. Innerhalb von nur weniger Augenblicken befinden sich dann die Oberösterreicher ganz klar im Vorteil. Denn nur vier Minuten nach Wiederbeginn steht es plötzlich 0:2. Marcel Rohrstofer und Mattia Olivotto sind es, die den Spittalern eine kalte Dusche verpassen. Zuerst treffen die Gäste per Kopf und daraufhin nützt Allerheiligen einen Abspielfehler im Spittaler Aufbauspiel. Dieser Doppelschlag zeigt dann doch Spuren bei den Drautalern. Plötzlich agiert die Schönherr-Truppe um einiges umständlicher bzw. ist über weite Strecken auch die Brechstange mit im Spiel. Die Vöcklamarkter, mit der Zweitoreführung im Rücken, machen das sehr geschickt. Man lässt den Gegner anlaufen, um blitschschnell umzuschalten und den Gegner damit in Bedrängnis zu bringen. Letztlich kommt es dazu, dass der Aufsteiger Lehrgeld abliefern muss - Spielendstand: 0:2. In der nächsten Runde gastiert Spittal/Drau am Freitag, 21. August um 19:00 Uhr in Deutschlandsberg. Vöcklamarkt besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Weiz.

SV SPITTAL/DRAU - UVB VÖCKLAMARKT 0:2 (0:0)

Goldeckstadion, 200 Zuseher, SR: Philipp Duschek

SV Spittal: Mayerhofer, Hajdarevic, Sehic, Pingist (77. Hadzic), Oberwinkler (92. Clementschitsch), Mair, Kecanovic (92. Rainer), Hutter, Ortner, Ban (64. Udikaluka), Tiganj

UVB Vöcklamarkt: Schober, Eberl, Rohrstorfer, Brandl (87. Schönegger), Taferner, Johnson (46. Senkyu), Olivotto (92. Gabric), Preiner, Birglehner, Hofmeister, Würtinger

Torfolge: 0:1 (46. Rohrstorfer), 0:2 (49. Olivotto)

Gelbe Karten: Mair, Pingist, Sehic bzw. Senkyu

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Oswald, Sportlicher Leiter Spittal/Drau:

"Schade drum, zumindest diesen einen Punkt hätten wir uns schon verdient. Aber die Unkonzentriertheiten nach Wiederbeginn haben uns um die Früchte der Arbeit gebracht. Auf diese Leistung lässt sich aber aufbauen bzw. werden wir unsere Zähler schon einfahren."

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo

