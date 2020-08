Gleisdorf feiert klaren Sieg in Wels

Details Freitag, 21. August 2020 22:26

Am Freitagabend kam es im Rahmen der zweiten Runde in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem FC Wels und dem FC Gleisdorf 09. DIe Gäste gingen favorisiert in die Partie, auch wenn sie wie die Oberösterreicher das erste Saisonspiel verloren hatten. Man konnte antworten, denn die Oststeirer setzten sich am Ende klar und deutlich mit 3:0 durch. Wels hielt trotz des klaren Endergebnisses weitgehend mit, zollte aber letztlich der Unerfahrenheit einzelner Spieler Tribut.

Führung für Gleisdorf

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Wels hat am Beginn sogar etwas vom Match und findet durch Bauer auch eine echte Großchance vor. Das Leder wird aber nicht im Tor untergebracht. Gleisdorf macht es besser und kann in der 13. Minute vorlegen. Nach einem Freistoß ist Marco Köfler zur Stelle und trifft zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Wels spielt trotzdem munter weiter und will den Ausgleich. Doch auch das sollte nicht gelingen. Das Spiel plätschert in Folge etwas dahin und Gleisdorf erhöht den Druck. Wels kann sich in dieser Phase nur mit Fouls helfen, wofür der Schiri auch zwei Mal Gelb zeigt. Trotzdem bleibt es vorerst beim 1:0 für die Gäste und der Schiedsrichter schickt die beiden Teams nach etwas mehr als 45 Minuten in die Pause.

Klare Angelegenheit, doch mutige Welser

Die zweite Halbzeit ist ähnlich offen geführt wie die erste Halbzeit. Wels spielt munter nach vorne und ist mutig. Gleisdorf spielt die Erfahrung und überlässt Wels weitgehend das Spiel. Die Konterangriffe der Steirer sind aber sehr gefährlich. So sollte es am Ende auch das 2:0 geben. In der 75. Minute und nach einigen Halbchancen auf beiden Seiten trifft Dominik Weiss zum 2:0. Dann gibt es auch noch Elfmeter für die Gleisdorfer. Weiss trifft nur zwei Minutern später zum 3:0. Damit ist das Spiel auch entschieden. Die Gäste verwalten in der Schlussphase die klare Führung und jubeln nach etwas mehr als 90 Minuten über einen klaren Erfolg.

Juan-Francisco Bohensky (Sektionsleiter Wels): "Das Ergebnis ist klarer als das Spiel war. Der Sieg für Gleisdorf geht in Ordnung, wir haben uns aber gut verkauft. Unsere Mannschaft ist sehr jung. Das heißt, da gibt es noch viel Potenzial und wir müssen uns entwickeln. Wir hätten sogar in Führung gehen können. Gleisdorf ist nicht der Gegner, den wir schlagen müssen, obwohl wir natürlich gerne einen Punkt zu Hause behalten hätten, keine Frage."

