Wilder Ritt: Deutschlandsberg holt nach 0:2-Rückstand einen Zähler gegen Hertha Wels!

Details Freitag, 18. September 2020 21:59

Am heutigen Freitagabend empfing der DSC WONISCH Installation Deutschlandsberg in der 6. Runde der Regionalliga Mitte den WSC HOGO Hertha Wels. Für die Messestädter ist der DSC so etwas wie ein Angstgegner und trotz einer frühen 2:0-Führung durch Fröschl und Rozic gelange es der Waldl-Truppe erneut nicht, den DSC zu bezwingen. Die Meier-Männer drehten die Partie durch Tore von Tisaj, Oparenovic und Grubisic beinahe komplett. Der späte Ausgleich durch Affenzeller sicherte dem Tabellenführer aus der Messestadt zumindest noch einen Zähler.

Hertha geht früh in Doppel-Führung - Deutschlandsberg gelingt der Anschlusstreffer

Bereits nach wenigen Minuten hatten die Deutschlandsberger Hausherren die Riesenchance die frühe Führung zu erzielen, doch die Kugel verfehlte den Kasten knapp (5.). Ein paar Minuten später ging der Tabellenführer aus Wels jedoch in Front: Alexander Fröschl war zur Stelle und netzte zum 1:0 für die Gäste ein (9.). Kurz darauf kam der WSC wieder zu einer guten Gelegenheit, doch dieses Mal konnte Steinbauer parieren (10.). Doch lange dauerte es nicht, bis der DSC-Keeper ein zweites Mal hinter sich greifen musste: Stevo Rozic erhöhte auf 2:0 (14.). Mit zwei schnellen Treffern hatten die Welser den DSC ordentlich ausgebremst, die Heimischen taten sich schwer bis in die gefährliche Zone vorzudringen. Die Hertha wiederum ging auf den dritten Treffer, doch nach etwas mehr als einer halben Stunde waren es die Meier-Männer, die durch einen Kopfball von Niko Tisaj nach einem Freistoß von Urdl den 1:2-Anschlusstreffer erzielen und die Partie wieder spannend machen konnten (33.). Bis zur Pause war der DSC nun im Spiel und verpasste bei einer weiteren guten Gelegenheit den Ausgleich (39.). Doch bis zur Pause sollte nichts mehr passieren und so ging es mit einer knappen 2:1-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

DSC-Abwehrchef Oparenovic hatte mit seinem Tor zum 2:2-Ausgleich maßgeblichen Anteil an der Deutschlandsberger Aufholjagd.

Turbulent: Die Hertha gerät erst in Rückstand, gleicht aber spät aus

Die Hausherren kamen top motiviert aus der Halbzeitpause und erwischten einen super Start in die zweite Hälfte: Levin Oparenovic besorgte per Kopf kurz nach Wiederanpfiff den nicht unverdienten Ausgleich (48.). Insgesamt machten die Deutschlandsberger nach verschlafener Anfangsviertelstunde jetzt einen guten Eindruck, es entwickelte sich ein offenes Spiel auf Messer's Schneide, in dem jetzt auch der DSC voll auf Sieg ging. Die Meier-Männer hatten der Waldl-Elf den Schneid abgekauft und schafften es eine Viertelstunde vor Schluss den anfänglichen 0:2-Rückstand mit viel Einsatz in eine 3:2-Führung zu verwandeln. Mittels einer tollen Kombination fand ein feiner Urdl-Pass Grubisic, der zur erstmaligen Deutschlandsberger Führung einschießen konnte (75.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Erst sah Deutschlandsberg's Grubisic die gelb-rote Karte, wenig später machte Oliver Affenzeller nach einem Strafraumgestocher das 3:3 und rettete der Hertha spät einen Punkt (88.). In der vierten Minute der Nachspielzeit hätte der DSC gar den Lucky-Punch landen können, Tisaj rannte allein auf's Welser Tor zu, übersah aber dass der eingewechselte Kober völlig frei anspielbar war. Tisaj probierte es alleine und scheiterte (90.+4). Beim Stand von 3:3 beendete Schiedsrichter Thomas Wieser die Partie. Trotz 2:0-Führung schafft es der WSC Hertha Wels erneut nicht gegen Deutschlandsberg zu gewinnen, die Gastgeber hingegen beweisen große Moral, dürften aber zwei verlorenen Punkten hinterher trauern.

Philip Leitinger (Sportlicher Leiter DSC Deutschlandsberg): ''Aufgrund der Chancen trauern wir den zwei verlorenen Punkten schon hinterher. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, aber die Hertha hat uns dann überrollt und ihre Chancen eiskalt genutzt. Nach der Halbzeit sind wir gut rausgekommen und haben den Ausgleich gemacht. Wir haben dann sehr viel Druck aufgebaut und waren sehr dominant. In der Nachspielzeit hätten wir noch den Lucky Punch landen können.''

Bester Spieler: Luca Pistrich (DSC Deutschlandsberg):

DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg - WSC HOGO Hertha Wels 3:3 (1:2)

Koralmstadion Deutschlandsberg, SR DI Thomas Wieser, Zuseher

DSC Deutschlandsberg: Steinbauer, Oparenovic, Degen, Schroll (71. Kober), Urdl, Tisaj, Grubisic, Pistrich, Prattes, Mesaric, Zisser

WSC Hertha Wels: Strasser, Maier, Mislov, Racic, Fröschl, Hadzic (70. Salo), Mayer (76. Gabriel), Affenzeller, Jozic, Rozic (58. Aliti), Frank



Torfolge: 0:1 Alexander Fröschl (9.), 0:2 Stevo Rozic (14.), 1:2 Niko Tisaj (33.), 2:2 Levin Oparenovic (48.), 3:2 Gregor Grubisic (75.), 3:3 Oliver Affenzeller (88.)

Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Gregor Grubisic (85., DSC Deutschlandsberg, Foulspiel)

Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten