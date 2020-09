Heimpleite: Vöcklamarkt verliert durch zwei späte Tore gegen die WAC Amateure!

Details Freitag, 18. September 2020 21:44

Am heutigen Freitagabend gastierten die RZ Pellets WAC Amateure in der 6. Runde der Regionalliga Mitte beim UVB Vöcklamarkt. Lange blieb es bei dieser Partie torlos bis die ''Jungwölfe'' das Spiel mit zwei späten Toren durch Hodzic und Holzer für sich entschieden. Die Tatschl-Youngsters springen durch den dritten Dreier in Folge auf den sechsten Platz, Vöcklamarkt muss sich nach der vierten Pleite im sechsten Spiel weiter nach unter orientieren.

Die ''Jungwölfe'' dominieren, schaffen aber kein Tor

In den ersten 45 Minuten erarbeiteten sich die ''Jungwölfe'' ein spielerisches Übergewicht, doch die Tatschl-Elf kam nur selten brandgefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Amar Hodzic hätte die Lavanttaler bei einer Top-Chance in Führung bringen können, doch der Goalgetter schoss die Kugel drüber. Von den Vöcklamarktern war in der Offensive nur sporadisch etwas zu sehen, die Schatas-Männer probierten es überwiegend mit Distanzschüssen, doch so richtig brandgefährlich wurde es für ''Jungwölfe''-Keeper Skubl nur selten. Doch auch die WAC Amateure versäumten es, aus ihrer spielerischen Überlegenheit mehr zu machen und so ging es mit einem torlosen Remis ging es in die Pause.

Den dritten Sieg in Folge konnten die WAC Amateure in Vöcklamarkt erringen.

Zwei späte Tore entscheiden die Partie zugunsten der WAC Amateure

Nach dem Wiederanpfiff nahmen die Hausherren etwas mehr das Heft in die Hand und bekamen etwas mehr Kontrolle über das Spielgeschehen. Es ging jetzt eine zeitlang hin und her, doch keinem der beiden Teams gelang der heiß ersehnte Führungstreffer. Die ''Jungwölfe'' ließen jetzt einige Standards zu, doch den Hausruckviertlern gelang es nicht, auf diesem Wege das erste Tor zu erzielen. Auf der anderen Seite hatte erneut Hodzic die Riesengelegenheit für die Gäste auf 1:0 zu stellen, doch der Stürmer schoss das Spielgerät am leeren Tor vorbei. Und so dauerte es bis kurz vor Schluss, bis ein Konter die Partie zugunsten der WAC Amateure enstchied: Holzer setzte sich auf der rechten Seite durch und gab per Stangl-Pass auf Hodzic, der im dritten Anlauf zur Gästeführung einnetzen konnte (83.). Vier Minuten sorgte Holzer mit einem Traum-Tor für die Vorentscheidung: Der Angreifer überhob seinen Gegenspieler gleich zwei Mal und nagelte die Kugel dann unter die Latte (87.). Kurz darauf war Schluss, die WAC Amateure feiern den dritten Sieg in Folge, Vöcklamarkt muss die vierte Pleite hinnehmen.

Harald Tatschl (Trauiner WAC Amateure): ''Das war ein interessantes und gutes Regionalliga-Spiel. Wir hatten mehr Spielanteile, in der zweiten Halbzeit ist es dann kurzzeitig hin- und hergegangen und wir haben zu viele Standards zugelassen. Dennoch waren wir besser und der Sieg war verdient.''

Bester Spieler: Marcel Holzer (WAC Amateure)

UVB Vöcklamarkt - RZ Pellets WAC Amateure 0:2 (0:0)

BLACK CREVICE Stadion Vöcklamarkt, SR Dr. Thomas Maier, 447 Zuseher

UVB Vöcklamarkt: Schober, Eberl, Rohrstorfer (86. Plakolm), Vojvoda (67.Krempler), Taferner, Johnson, Olivotto, Gabric, Birglehner, Hofmeister, Senkyu (76. Preiner)

WAC Amateure: Skubl, Jelic, Muharemovic, Jasic (89. P. Müller), Holzer (90.+1 M. Müller), Tauchhammer (90.+1 Neuhold), Vielgut, Jager, Schifferl, Hodzic, Grgic



Torfolge: 0:1 Amar Hodzic (83.), 0:2 Marcel Holzer (87.)

Foto: Gerhard Pulsinger

Bericht: Pascal Stegemann

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten