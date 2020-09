Kein Sieger bei WAC Amateuren gegen DSC

Details Sonntag, 27. September 2020 20:46

Am Sonntagnachmittag kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen den WAC Amateuren und dem Deutschlandsberger SC. Es war ein Duell im Rahmen der siebenten Runde und die Gastgeber gingen leicht favorisiert ins Spiel. Am Ende sah das Publikum aber ein 1:1-Remis, wobei sogar die Deutschlandsberger in Front lagen. Insgesamt hätte sich das Partie weitere Treffer verdient, der DSC dürfte mit dem Punkt aber letztlich zufrieden sein.

Führung und Ausgleich

Das Spiel beginnt mit stärkeren Gästen, die den Gegner von der ersten Minute an unter Druck setzen. Man überrascht den WAC etwas und kann auch in Führung gehen. Nach nur zwölf Minuten zappelt das Leder im Kasten der Gastgeber - Niko Tisaj steht goldrichtig und trifft zur Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch wenn es weitere Chancen gibt. Auch die Gastgeber kommen dann besser ins Spiel und erholen sich vom Gegentreffer. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:1 fällt. Amar Hodzic trifft zum Ausgleich - nach einem schönen Konter. Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. Trotz der einen oder anderen Halbchance bleibt es aber beim 1:1 zur Pause. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Kabinen.

Keine Tore

Im zweiten Durchgang schalten beide Teams zurück und es gibt vorerst keine guten Möglichkeiten. Das ändert sich aber. Der DSC hat dann etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld und Möglichkeiten aber kein Kapital schlagen. Das Spiel plätschert dann etwas dahin und es gibt keine Tore mehr. Die Schussphase gehört noch einmal den Wolfsbergern, doch auch sie bringen das Leder nicht im Tor unter. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

Klaus Suppan (Obmann DSC): "Im Grunde ein gerechtes Ergebnis, wir hätten mehr Tore machen können odermüssen, WAC aber auch."

