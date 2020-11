LockdownLight-Wordraps: Teil 3 mit Rene Radl (SC Kalsdorf)!

Details Montag, 16. November 2020 10:55

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der dritte Teil kommt vom SC Copacabana Kalsdorf. Ligaportal.at konfrontierte Stürmer Rene Radl mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown ‘‘light‘‘ fit: Wir haben einen Trainingsplan bekommen, der für jeden Spieler individuell abgestimmt wurde



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Marco Krammer, wir wohnen gemeinsam zusammen.



Fußball während Corona: Ist nicht dasselbe wie ohne das Virus, man fühlt sich ziemlich falsch am Platz ohne die Zuschauer in den Stadien.



Homeoffice: Teils teils, es gibt Tage da arbeite ich von zuhause aus und Tage da arbeite ich in der Firma.



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Sehr verschieden, Hauptsache gesund.



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Stärkt enorm unseren Zusammenhalt. Gewisse Abläufe kann man nur im Mannschaftstraining trainieren.



Diese Serie läuft bei mir öfters: Stranger Things



Geisterspiele: Hindert nichts an der Leistung der Spieler, sollte auch ohne Zuschauer die gleiche bleiben.



Lieblings-App: Instagram, Spotify



Traumfrau (außer die eigene): Gibt es keine spezielle, jede Frau hat an sich was besonderes.



Challenges auf Instagram: Bin ich eher nicht der Typ dafür.



Vorbild: Dominik Szoboszlai, Timo Werner



Lieblingsfilm: Herr der Ringe (alle 3 Teile)



Mein bester Gegenspieler war: Das war Romano Schmid der derzeit bei SV Werder Bremen spielt, in meiner Akademie Zeit beim Wolfsberger AC.



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Das letzte Spiel vorm dem 2. Lockdown gegen Stadl Paura, da konnte ich meinen ersten Hattrick in der Regionalliga erzielen.



Foto: Richard Purgstaller