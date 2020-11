Lockdown-Wordraps: Teil 5 mit Jakob Horner (Junge Wikinger Ried)!

Details Mittwoch, 18. November 2020 14:00

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der fünfte Teil kommt von den Jungen Wikingern Ried. Ligaportal.at konfrontierte Kapitän Jakob Horner mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Läufe und Krafteinheiten



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Felix Seiwald



Fußball während Corona: Ungemein wichtige Ablenkung vom Corona-Stress



Homeoffice: als Student Homestudying



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Curry Geschnetzeltes



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Weil Fußball Mannschaftssport ist und man gemeinsam stärker ist



Diese Serie läuft bei mir öfters: All or Nothing - Tottenham Hotspur



Geisterspiele: Besser als gar nix, aber grundsätzlich überhaupt keine Option



Lieblings-App: Fantasy Premier League



Traumfrau (außer die eigene): Lena Gercke



Challenges auf Instagram: Nicht wirklich Thema bei mir



Vorbild: Steven Gerrard



Lieblingsfilm: Spectre - James Bond



Mein bester Gegenspieler war: Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim)



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: gegen Gurten



Ligaportal: Extrem wichtig!



Foto: Scharinger/SV Ried