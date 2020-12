Lockdown-Wordraps: Teil 16 mit Konrad Frölich (SC Kalsdorf)!

Details Donnerstag, 10. Dezember 2020 10:41

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 16. Teil kommt vom SC Copacabana Kalsdorf. Ligaportal.at konfrontierte Konrad Frölich mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Mit Tennis (war bis jetzt ja möglich) und mit einem Heimtrainingsprogramm, welches wir von Kalsdorf bekommen haben.



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: André Muhr, Marco Krammer, Lukas Waltl



Fußball während Corona: Der Fußball lebt von den Fans. Wenn die nicht dabei sein können, dann fehlt dem Sport was Essentielles. Hoffentlich kehrt bald wieder Normalität ein.



Homeoffice: Gute Sache, betrifft mich aber aktuell nicht.



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nichts spezielles, wie immer sehr abwechslungsreich.



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Für den Spaß und den Zusammenhalt innerhalb der Truppe.



Diese Serie läuft bei mir öfters: Suits, Peaky Blinders



Geisterspiele: Eigenartige Atmosphäre, aber besser als keine Spiele.



Lieblings-App: Laola1



Traumfrau (außer die eigene): Da gibt es keine bestimmte.



Challenges auf Instagram: Brauch ich nicht unbedingt.



Vorbild: Frank Lampard, Sergio Ramos



Lieblingsfilm: Gladiator



Mein bester Gegenspieler war: Valentino Lazaro



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Da fallen mir die beiden 2:0 Siege gegen Gleichenberg und St. Anna ein. Da sind wir als ganze Mannschaft geschlossen stark aufgetreten.



Ligaportal: Super Seite, vor allem für den Amateurfußball.



Foto: Richard Purgstaller