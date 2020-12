Lockdown-Wordraps: Teil 20 mit Philipp Stuber-Hamm (TuS Bad Gleichenberg)!

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 10:04

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 20. Teil kommt vom TuS Bad Gleichenberg. Ligaportal.at konfrontierte Philipp Stuber-Hamm mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Mit Laufeinheiten und Kraftübungen.

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Daniel Roßmann

Fußball während Corona: Bin natürlich froh, wenn ich meine Leidenschaft ausüben darf. Ohne Zuschauer wäre es bei uns aber nicht machbar.



Homeoffice: Kann etwas mühsam sein, aber funktioniert mittlerweile ganz gut.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Eigentlich ziemlich abwechslungsreich.

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Spaß und die Gemeinschaft sind sehr wichtig in einem Team und daher nicht zu ersetzen. Das Bier danach fehlt aber auch schon.

Diese Serie läuft bei mir öfters: Suits



Geisterspiele: Die Emotionen fehlen, schau mir die Spiele dennoch gern an.

Lieblings-App: Dazn



Traumfrau (außer die eigene): Habe meine zum Glück schon gefunden.

Challenges auf Instagram: Bin auf Instagram nicht aktiv.



Vorbild: Papa



Lieblingsfilm: 8 Mile

Mein bester Gegenspieler war: Waren einige starke Spieler dabei. Philipp Schobesberger fällt mir spontan ein.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Für mich jetzt schwer zu beurteilen. Beim Sieg in Deutschlandsberg konnte ich mit 2 Assists meinen Teil dazu beitragen.

Ligaportal: Super App, die ich oft nutze.

Foto: Richard Purgstaller