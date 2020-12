Lockdown-Wordraps: Teil 19 mit Stevo Rozic (WSC Hertha Wels)!

Details Freitag, 18. Dezember 2020 09:35

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 19. Teil kommt vom WSC HOGO Hertha Wels. Ligaportal.at konfrontierte Stevo Rozic mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Zurzeit halte ich mich mit dem Trainingsprogramm unserer Coaches und zusätzlich bei Beyond Fussball fit.

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Indir Duna

Fußball während Corona: Die Gesamtsituation ist generell sehr schwer für den Amateurbereich, ich nutze jedoch die Zeit um mich bestens auf die Rückrunde vorzubereiten.



Homeoffice: Ist nichts für mich, da mir der persönliche Kontakt mit meinen Mitmenschen viel lieber ist.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Moussaka

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Gemeinsam macht es mehr Spaß und es stärkt auch den Zusammenhalt des Teams.

Diese Serie läuft bei mir öfters: Peaky Blinder's

Geisterspiele: Würden mich nicht stören, wichtig ist mir nur, dass wir wieder auf den Platz können.

Lieblings-App: Instagram

Traumfrau (außer die eigene): Kasia Lenhardt

Challenges auf Instagram: Finde ich interessant.

Vorbild: James Rodriguez

Lieblingsfilm: Juzni Vetar (serbischer Film)

Mein bester Gegenspieler war: Maximillian Wöber

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Das Spiel gegen Stadl Paura, welches wir 7:2 gewonnen haben.

Foto: Harald Dostal