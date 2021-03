Lockdown-Wordraps: Teil 22 mit Markus Forjan (TuS Bad Gleichenberg)!

Details Montag, 22. März 2021 18:37

Der Früjahrsauftakt 2021 lässt weiter auf sich warten, Team-Training ist nicht möglich. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 22. Teil kommt von der TuS Bad Gleichenberg. Ligaportal.at konfrontierte Markus Forjan mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Laufen, Fitnessübungen (Workout)

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Michael Hochleitner

Meisterschaftsabbruch: Finde ich gar nicht gut, da dadurch die Saison und die bereits absolvierten Spiele an Wertigkeit verlieren. Aber auch der Aufwand der unzähligen Funktionäre in den Vereinen, die Präventionskonzepte bestmöglich umzusetzen, ist somit leider umsonst gewesen.

Homeoffice: Habe ich in meinem Beruf nicht.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Ich versuche mich gesund und abwechslungsreich zu ernähren.

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Weil kein Distance-Training ein Training am Platz mit den Teamkollegen ersetzten kann.

Diese Serie läuft bei mir öfters: The Walking Dead

Geisterspiele: Im Profifußball kurzfristig möglich, um den Spielbetrieb am laufen zu halten. Amateurfußball ohne Zuseher und Fans sehe ich aus etlichen Gründen nicht umsetzbar.

Lieblings-App: FotMob (Fußball-App) und natürlich die Ligaportal-App

Traumfrau (außer die eigene): Nur die eigene Freundin!

Challenges auf Instagram: Ich bin nicht auf Instagram. Ich freue mich viel mehr auf die hoffentlich bald wieder möglichen Challenges am Fußballplatz.

Vorbild: Leon Sres

Lieblingsfilm: Shutter Island

Mein bester Gegenspieler war: Takumi Minamino



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Gegen Vöcklamarkt

Ligaportal: Ist eine tolle Plattform, die hoffentlich auch bald wieder über positive Ergebnisse und Erfolge des TUS Bad Gleichenberg berichten kann.



Foto: Richard Purgstaller

