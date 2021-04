Lockdown-Wordraps: Teil 30 mit Emre Koca (SV Allerheiligen)!

Details Sonntag, 25. April 2021 15:59

Der Früjahrsauftakt 2021 lässt weiter auf sich warten, Team-Training ist nicht möglich. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 30. Teil kommt vom USV Stein Reinisch Allerheiligen. Ligaportal.at konfrontierte Emre Koca mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Cross-Fit und im Park kicken

Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Josip Eskinja und Petar Smoljan und mit einigen anderen auch

Meisterschaftsabbruch: Es fehlt mir sehr, aber es gibt auch wichtigere Dinge im Leben

Homeoffice: Ist für mich nicht der Fall

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Reis, Hühnerfleisch, Gemüse

Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Der Spaßfaktor ist höher und Fußball ist ein Mannschaftssport, daher ist ein gemeinsames Training wichtig

Diese Serie läuft bei mir öfters: Peaky Blinders und türkische Serien

Geisterspiele: Solange man spielen dürfte war es für mich kein Problem, aber die Vereine brauchen Zuschauer für die Einnahmen.

Lieblings-App: Instagram - YouTube

Traumfrau (außer die eigene): Jennifer Lopez

Challenges auf Instagram: Nicht so mein Ding

Vorbild: Cristiano Ronaldo und Michael Jordan

Lieblingsfilm: Gesetz der Rache

Mein bester Gegenspieler war: Ibrahim Bingöl

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Ich hatte einige gute Spiele, aber um ehrlich zu sein - kann mich nicht erinnern

Ligaportal: Sehr interessant und Informationsreich sollte sich jeder mal anschauen!

Foto: Richard Purgstaller

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?