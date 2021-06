Union Gurten: Mit fast unverändertem Kader will die Madritsch-Elf unter die Top 5!

Details Freitag, 04. Juni 2021 14:24

Die Union Raiffeisen Gurten konnte die Regionalliga Mitte 19/20 auf dem dritten Tabellenplatz beenden, nach Platz vier in der Vorsaison erreichten die Innviertler also erneute eine Top-Platzierung. Die Planungen für die kommende Saison laufen bei Gurten bereits auf Hochtouren, die Madritsch-Männer zählen nicht zuletzt wegen der starken Leistungen in den letzten beiden Saisonen zu den Mitfavoriten auf den Titel. Ligaportal sprach mit Sportchef Franz Reisegger über die Kaderplanung, die Saisonziele und den coronabedingten Meisterschaftsabbruch.

Stammkader bleibt: ''Auffrischung'' durch junge Perspektivspieler

Zwei Vorbereitungsspiele hat die Union Gurten bereits in den Beinen und beide konnten siegreich gestaltet werden: ''Der Zustand der Mannschaft ist sehr gut, der Eindruck in den ersten beiden Tests war top. Wir haben am 19. Mai mit dem Training begonnen und jeder freut sich, dass es endlich wieder losgeht'', sagt Gurten-Sportchef Reisegger. Erneut konnten die Innviertler den Stammkader überwiegend zusammenhalten, mit jungen Perspektivspielern wird die Mannschaft etwas aufgefrischt. Mit Luca Tischler konnten die Gurtener ein junges Talent aus der Rieder Akademie loseisen und auch Winter-Neuzugang Jacub Przybylko greift erstmals is Geschehen ein: ''Man hat in den bisherigen Spielen bereits gemerkt, dass Jacub uns verstärken kann'', hofft der Funktionär. Eventuell holen die Gurtener noch einen zweiten jungen Spieler aus der Region, doch spruchfrei ist außer dem Transfer von Tischler bis dato nichts. Weil der Großteil des Kaders gehalten werden konnte ist auch die Zielsetzung für die kommende Spielzeit ambitioniert: ''Wir sind sehr optimistisch und halten es auch für realistisch, dass wir einen Platz unter den ersten Fünf erreichen können.'' Probleme im Nachwuchs bzw. beim Ehrenamt hat man in Gurten eher weniger: ''Beim Nachwuchs ist mir nichts bekannt. Es ist eher das Gegenteil, die Kinder sind froh, dass sie wieder auf den Platz dürfen. Und wir Ehrenämtler sind alles so eingefleischte, alte Haudegen - da will keiner aufhören. Wir sind hier in Gurten bei den Funktionären sehr gut aufgestellt'', gibt Reisegger zu Protokoll.

Foto: Fabian Wimmleitner wird auch 21/22 ein wichtiger Bestandteil der Gurtener Truppe sein.

Reisegger: ''Sind positiv gestimmt, dass Saison fertig gespielt werden kann''

Die finanzielle Unterstützung seitens der Regierung nimmt man in Gurten als sehr große Hilfe und positiv wahr, soweit wurde überall angesucht. Der sportliche Leiter ist zudem positiv gestimmt, dass im dritten Anlauf endlich wieder eine Saison fertig gespielt werden kann: ''Ich blicke aufgrund der Impfungen und Testungen optimistisch in die Zukunft. Wenn alle Vereine es so ernst nehmen wie wir, bin ich positiv gestimmt.'' Reisegger steht auch einem alternativen Spielmodus, wie er vom NÖFV vorgeschlagen wurde, grundsätzlich offen gegenüber: ''Ich habe zwar noch nichts darüber gelesen, aber ich bin der Meinung, dass man es nicht so wie jetzt machen sollte ohne Auf- und Absteiger. So verliert die Liga an Wert und wird uninteressant. Wenn so ein Konzept vernünftig ausgearbeitet wird, kann es eine Option sein'', so der Gurten-Funktionär. Am Samstag, den 12. Juni empfangen die Gurtener im dritten Test den deutschen Viertligisten Schalding-Heining, einen Tag zuvor startet die Europameisterschaft Wer Europameister wird kann Reisegger nicht sagen, jedoch räumt er augenzwinkernd Österreich eine Chance ein. Auch die neue Ligaportal-App kommt im Verein gut an, wie Reisegger weiß: ''Ich bin überzeugt, dass der eine oder andere Spieler die neue Variante bereits probiert hat.''

Testspiele Union Gurten im Überblick:

Sa., 29.5.21, 18:00 SV Friedburg/Pöndorf - Union Gurten 1:3 (0:2), Tore: Kienberger, Kreuzer, Damberger (Gurten), Cafe+Co Arena Friedberg

Mi., 2.6.21, 19:00 USK Anif - Union Gurten 2:5 (0:2), Tore: Kreuzer (2), Reiter, Damberger, Abraham (Gurten), Bachleitner, Spasojevic (Anif), Anif Sportzentrum

Sa., 12.6.21, 17:00 Union Gurten - SV Schalding-Heining, Park21-Arena Gurten

Di., 15.6.21, 19:00 Union Gurten - FC Hamrun Spartans (Malta), DANA Arena Windischgarten

Fr., 18.6.21, 19:00 SV Grödig - Union Gurten, Das Goldberg Stadion Grödig

Fr., 25.6.21, 19:00 Union Gurten - SV Kuchl, Park21-Arena Gurten

Do., 1.7.21, 19:00 Union Gurten - SV Seekirchen, Park21-Arena Gurten

Fr., 9.7.21, 18:00 FC Juniors OÖ - Union Gurten, Pasching

Bericht: Pascal Stegemann

Foto: Alois Furtner