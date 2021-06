Testspiele RLM (Teil 1): Überblick und Ergebnisse!

Details Dienstag, 15. Juni 2021 10:36

An diesem Wochenende waren die meisten Regionalliga Mitte-Teams in Aufbauspielen für die nahende Saison 21/22 im Einsatz. Die ersten Tests sollen dazu dienen, die Neuzugänge zu integrieren und nach der langen Pause wieder in den Rhythmus zu finden.

Deutliche Siege für Gleisdorf und Deutschlandsberg - ''Gallier'' verlieren - Kalsdorf zieht sich gegen Maribor gut aus der Affäre

Der SV Allerheiligen unterlag im zweiten Test dem Ilzer SV mit 1:3, den Ehrentreffer für die ''Gallier'' erzielte Bernsteiner. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel fuhr der DSC Deutschlandsberg ein - nach dem 5:2-Sieg gegen den FC Großklein zeigten sich die Meier-Schützlinge auch gegen den ASK Voitsberg in Torlaune und verpassten dem Landesligist beim 5:0 eine deutliche Abreibung. Die Tore für den DSC machten Urdl (3), Grubisic und Weitlaner. Auch der FC Gleisdorf konnte in seinem bereits dritten Test ein Schützenfest feiern: Dem SC Fürstenfeld schenkten die Raffl-Männer beim 6:0 gleich ein halbes Dutzend Gegentore ein, die Torschützen hießen Ostermann, Suppan (3), Sittsam und Wotolen. Mit einem Unentschieden begnügen musste sich in ihrem dritten Test die Union Gurten, die gegen den bayerischen Viertligisten Schalding-Heining nicht über ein 1:1 hinauskam. Das Gurtener Tor erzielte Bauer, für Schalding-Heining traf Schnabel. Einen ganz besonderen Test absolvierte der SC Kalsdorf am Wochenende: Die Schirgi-Elf testete gegen den slowenischen Vize-Meister und mehrfachen Champions League-Teilnehmer ZNK Maribor und zog sich bei der 0:2-Pleite achtbar aus der Affäre. Erstmals in die Aufbauphase eingegriffen hat der USV St. Anna am Aigen, der beim 5:1-Sieg gegen den TuS Heiligenkreuz am Waasen sein erstes Testspiel nach vielen Monaten feierte. Die Tore für die Kocijan-Truppe machten Tieber (2), Schleich, N. Salamun und Weber, den Ehrentreffer für Heiligenkreuz machte Driessner. Eine Niederlage im ersten Test mussten hingegen die Jungen Wikinger Ried hinnehmen, gegen den SV Bad Schallerbach unterlagen die Innviertler-Youngsters mit 1:3. Misic, Schönberger und Guerrib lauteten die Bad Schallerbacher Torschützen.

Foto: Michi Tieber war mit einem Doppelpack bereits wieder in Torlaune.

Hertha und FC Wels mit Siegen - Bad Gleichenberg verliert gegen Wildon - Treibach gleich doppelt erfolgreich - Spittal bereits mit fünftem Test

Auch Titelaspirant WSC Hertha Wels griff an diesem Wochenende ins Geschehen ein, die Messestädter bezwangen die SPG Pregarten im ersten Test knapp mit 2:1. Stadtrivale FC Wels war mit dem gleichen Ergebnis im dritten Test ebenfalls erfolgreich, die derzeit von Co-Trainer Ari Taner betreuten Welser siegten bei der Union St. Martin im Mühlkreis mit 2:1. Eine Niederlage im ersten Test musste der TuS Bad Gleichenberg hinnehmen, gegen den SV Wildon unterlag die Hochleitner-Truppe mit 1:2. Den Bad Gleichenberger Treffer markierte Korkusuz, für Wildon netzten Crncic und Wittmann ein. Den bereits fünften Test absolvierte der SV Spittal, nach drei Remis und einem Sieg konnten die Kärntner den SV Seeboden deutlich mit 4:0 in die Knie zwingen. Für den SVS trafen Oberwinkler (2), Müllmann und Tiganj. Zu guter Letzt war Aufsteiger Treibach am Wochenende gleich doppelt aktiv, erst bezwangen die Kärntner am Freitagabend den ASKÖ Köttmannsdorf durch Tore von Vaschauner und Höberl mit 2:0, am Samstag folgte beim 2:1-Sieg gegen den ATUS Guttaring gleich der nächste Sieg. Für den SK waren Gangl und Jasic erfolgreich, für Guttaring traf Serdarevic. Die nächsten spektakulären Aufbauspiele stehen direkt vor der Tür: So testet die Union Gurten am 15. Juni gegen den maltesischen Club Hamrun Spartans sowie der SC Kalsdorf ebenfalls am 15. Juni gegen den SV Rottenmann. Am 16. Juni empfängt St. Anna mit dem NS Mura einen slowenischen Profi-Klub und der FC Wels den amtierenden rumänischen Meister CFR Cluj. Und auch der SC Weiz hat einen Top-Gegner vor der Brust: Die Monschein-Elf testet gegen den ZNK Maribor.

Foto: Richard Purgstaller