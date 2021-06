SC Weiz: Das neue Trainer-Gespann steht fest!

Details Dienstag, 15. Juni 2021 18:49

Der SC ELIN Weiz ist bei der Suche nach einem Nachfolger des scheidenden Trainer-Teams Bernd Kulmer/Thomas Gruber fündig geworden. Wie der Verein vermeldete übernimmt ein ehemaliger Sturm Graz-Trainer den Chef-Trainer-Posten und ein ehemaliger Weizer Spieler den Co-Trainer-Posten beim Tabellen-Neunten der abgelaufenen Regionalliga Mitte Saison.

Trainer-Team Monschein/Gruber folgt auf Kulmer/Gruber

Christoph Monschein heißt der neue Chef-Coach der Weizer Regionalliga-Truppe: Als Kinder- und Jugendtrainer coachte Monschein 18/19 in der Jugend des SK Sturm Graz, zuvor sammelte er Erfahrungen als Co-Trainer beim Ilzer SV und beim SC Kalsdorf. Zuletzt war der Inhaber der UEFA-B-Lizenz Chef-Trainer der Union Gross Steinbach und führte den Verein in der Unterliga Ost zum Vizemeistertitel. ''Wir sind besonders froh, mit ihm einen jungen Trainer an Board zu haben, der über reichlich Erfahrung in der Regional,- Landes,- Ober,- und Unterliga verfügt'', heißt es von Seiten des SC Weiz. Assistiert wird Monschein künftig von Hannes Gruber, der künftig als Co-Trainer fungieren wird und als Spieler eine Weizer Vergangenheit hat. Der 32-jährigen entstammt der Weizer Jugend, kickte zwischendurch für Ilztal und Fürstenfeld und schnürte zuletzt seine Fußballschuhe für die Weizer KM II.



Hannes Gruber (hier im Leiberl des SC Fürstenfeld) übernimmt den Co-Trainer-Posten beim SC Weiz.

Foto: Richard Purgstaller