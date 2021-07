Gleisdorf: Der Erfolgslauf soll nahtlos fortgesetzt werden

Details Mittwoch, 07. Juli 2021 18:04

Am Donnerstag, 22. Juli erfolgt mit der Partie Spittal/Drau gegen Sturm Graz II der Ankick in der Regionalliga Mitte. Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird ist der FC Gleisdorf 09:

Der Kader wurde völlig umgemöbelt

Die Gleisdorfer sind praktisch ein Garant für absolute Spitzenplätze. Schon in der Landesliga schafft man es über ein Jahrzehnt lang, erfolgreich den Mann zu stellen bzw. stehen niedere einstellige Tabellenplätze praktisch auf der Tagesordnung. In dieser Tonart geht es dann auch ein Stockwerk höher weiter. Aktuell hat man bereits die sechste Spielzeit infolge in der Regionalliga vor der Brust. Kein Titelkampf ist dabei ohne die Gleisdorfer abgelaufen. Auch die "Coronabilanz" ist durchaus zum herzeigen: 30 Spiele 16 Siege 6 Remis 8 Niederlagen. Am Transfermarkt war die Truppe von Trainer Thomas Raffl, trotz der zuletzt starken Performance, höchst aktiv, wie 9 Zu bzw. 7 Abgänge untermauern.

(Wohin geht die Reise für Trainer Thomas Raffl und die Gleisdorfer in der Saison 21/22)

Prognose:

Trotz der heftigen Kader-Umbauarbeiten muss man den Gleisdorfern bescheinigen, wiederum eine gute Rolle spielen zu können. Ob es dann letztlich reicht sich ganz vorne bemerkbar zu machen, sei einmal dahingestellt. Es sei denn den Gleisdorfer Betreuerstab gelingt es in Windeseile eine durchschlagsförmige Truppe zu formen. Aber diesmal kann es durchaus der Fall sein, dass man mit der Titelvergabe weniger am Hut hat. In Summe betrachtet darf man den FC Gleisdorf im Tabellenbereich 4 bis 10 erwarten.

1. Runde ÖFB-Cup:

TWL Elektra - Gleisdorf (17. Juli, 18:00 Uhr)

Testspiel-Ergebnisse:

Gamlitz 1:0, Gnas 6:2, Fürstenfeld 6:0, Markt Allhau 4:2, Wildon 0:2, Admira Wacker 0:6

Meisterschaftsstart:

Weiz - Gleisdorf (23. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Regionalliga Mitte

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo