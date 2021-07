WAC Amateure: Die "Talenteschmiede" will erneut Akzente setzen

Details Samstag, 10. Juli 2021 14:50

Am Donnerstag, 22. Juli erfolgt mit der Partie Spittal/Drau gegen Sturm Graz II der Ankick in der Regionalliga Mitte. Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird sind die RZ Pellets WAC Amateure:

Ein einstelliger Platz soll es werden

An sich ist der Sinn und Zweck einer zweiten Kampfmannschaft dann erfüllt, wenn es gelingt den ligenmäßigen Abstand zur Profiabteilung möglichst klein zu halten. Eben aus dem Grund, dass die Burschen entsprechend gefordert werden bzw. dass der Bundesliga-Einstieg, wenn erforderlich, nicht zu einer unerfüllbaren Mission wird. Die "Jungwölfe" schaffen es im Sommer 2017 den Meistertitel in der Kärntner Liga sicherzustellen. Damals wie auch heute noch ist Harald Tatschl der Trainer der WAC Amateure. In Summe betrachtet haben die Lavanttaler gegenwärtig die fünfte Saison vor der Brust. Einmal mehr lautet das Ziel dabei, junge Akteure behutsam an die dritthöchste Spielklasse heranzuführen. Was die "Coronabilanz" anbelangt sind die WAC'ler im Mittelfeld angesiedelt: 30 Spiele 14 Siege 5 Remis 11 Niederlagen.

Prognose:

Einmal mehr unterzieht man den Kader der "Jungwölfe" einer Frischzellenkur. Ein halbes Dutzend Spieler aus der eigenen U18 Akademie bekommt die Chance sich in der Regionalliga zu beweisen. Was aber doch auch ein gewisses Risiko in sich birgt. Eben weil man es nicht prognostizieren kann, ob der Schwung an junger Spieler, die Abgänge auch wirklich kompensieren kann. Deshalb ist Ligaportal.at auch auf der vorsichtigen Seite und sieht die WAC Amateure in einem Tabellenbereich zwischen 10 und 15.

(Was gelingt den WAC Amateuren mit Trainer Harald Tatschl in der anstehenden Spielzeit)

Testspiel-Ergebnisse:

Treibach 2:0, St. Andrä/Lav. 1:1, Admira Juniors 4:2, Ferlach 3:0, DSV Leoben 0:0

Meisterschaftsstart:

Deutschlandsberg - WAC Amateure (23. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Regionalliga Mitte

