Weiz: Ungeachtet aller Bilanzen will man vorne mitspielen

Details Sonntag, 11. Juli 2021 09:41

Am Donnerstag, 22. Juli erfolgt mit der Partie Spittal/Drau gegen Sturm Graz II der Ankick in der Regionalliga Mitte. Allerorts ist die Hoffnung sehr groß, dass man nach den coronabedingten Abbrüchen in den letzten beiden Jahren, 21/22 endlich wieder eine volle Saison, ohne großartigen Einschränkungen absolvieren kann. Ligaportal.at wirft kurz vor Beginn der Punktejagd, noch einmal einen aktuellen Blick auf die Vereine bzw. ist man bemüht darum, abzuschätzen, in welcher Tabellenregion der Club zu finden sein wird. Der nächste Club der unter die Lupe genommen wird ist der SC ELIN Weiz:

Es gilt ehrgeizige Ziele zu erreichen

Mit der Ausnahme von drei Jahren in der Landesliga (2011 - 2014) waren die Weizer seit dem Sommer 2007, ausnahmslos in der Regionalliga mit von der Partie. Demnach haben die Oststeirer aktuell bereits die zwölfte Spielzeit in der dritthöchsten Spielklasse vor der Brust. Zumeist war man in diesem Zeitraum im gesicherten Mittelfeld antreffbar. Es gelingt sich in der Liga festzusetzen, aber mit dem Manko, dass man mit dem vorderen Tabellenbereich nicht wirklich viel am Hut hat. Geht es nach den Weizern, soll sich das aber entschieden ändern. Mit dem neuen Trainerduo Monschein/Gruber und einem umgebauten Kader soll es klappen mit einem Rang in den Top-5. Da muss aber eine Steigerung her, denn die „Coronabilanz“ lässt doch einiges an Luft nach oben erkennen: 30 Spiele 13 Siege 4 Remis 13 Niederlagen.

Prognose:

Ob es wirklich reicht um diesmal eine tragende Rolle in der Liga abzugeben, bleibt dahingestellt. Denn in den elf Jahren zuvor in der Regionalliga bringen es die Weizer auf einen verbesserungsfähigen Platzierungsschnitt von 10,3. Es sei denn es geht mit dem neuen Stadion tatsächlich ein Ruck durch die Mannschaft, der letztlich als Booster fungiert und die ehrgeizigen Oststeirer in ungeahnte Höhen katapultiert. Ligaportal.at glaubt nicht ganz an eine solche Leistungsexplosion und sieht den SC Weiz zwischen Platz 8 und 12.

(Gelingt es Sascha Harrer und Kollegen sich in der kommenden Saison in den Vordergrund zu spielen)

1. Runde ÖFB-Cup:

Dellach/Gail - Weiz (16. Juli, 19:30 Uhr)

Testspiel-Ergebnisse:

SC Liezen 1:1, Hartberg 2:6, Pöllau 2:1, Rottenmann 1:0, Voitsberg 1:0

Meisterschaftsstart:

Weiz - Gleisdorf (23. Juli, 19:00 Uhr)

Ab und Zugänge Regionalliga Mitte

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo