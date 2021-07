Regionalliga Mitte: Aktuell - 41 Testspielergebnisse (28. Juni - 11. Juli)

Details Montag, 12. Juli 2021 17:01

Wohl kaum war die Freude größer bzw. das Verlangen stärker, dass es endlich wieder mit der Punktejagd losgeht. Obwohl sich das Virus noch nicht wirklich verabschiedet hat, Stichwort Deltavariante, ist die Hoffnung aufgrund der gegebenen Impfungen groß, dass im Amateurbereich endlich wieder eine gesamte Saison absolviert werden kann. In der Regionalliga Mitte, der Startschuss erfolgt am Donnerstag, 22. Juni, scheint der Favoritenkreis breit gefächert zu sein. Demnach ist mit einer offenen Meisterschaft, bei der sich die Teams nichts schenken werden, zu rechnen. Hier schon einmal in der Übersicht die Testspiele aus der KW 26 und 27 (28. Juni bis 11. Juli).

Mannschaft Gegner Liga Ergebnis Allerheiligen Fuzinar SVN 5:2 DSV Leoben LL 0:1 Lebring LL 0:1 Bad Gleichenberg Feldbach OLS 4:0 Gnas LL 2:2 DSC Wildon LL 0:2 Gleisdorf Admira BL 0:6 Fehring OLS 3:2 Gurten Seekirchen RLS 5:1 Juniors OÖ 2.L. 0:1 Wikinger Ried SG Wallern OÖL 3:2 Kalsdorf Admira BL 1:6 Heiligenkreuz LL 3:2 Mettersdorf LL 0:1 Weiz Pöllau OLS 2:1 Rottenmann LL 1:0 Voitsberg LL 1:0 Sturm II Frauental LL 4:1 Rebenland OLM 2:0 Kisvarda HUN 1:1 Rapid II 2.L. 1:1 Spittal/Drau Sachsenburg ULW 3:2 Sparta Prag CZE 1:4 Lind ULW 1:0 St. Anna/A. Ilz LL 8:3 Wildon LL 2:1 Lafnitz 2.L. 0:3 Stadl-Paura Micheldorf OÖL 2:2 Dietach LLO 0:2 Treibach KAC 1909 KLL 0:1 Vöcklamarkt Anif RLS 2:3 Mondsee OÖL 0:2 WAC Amateure St. Andrä/L. ULO 1:1 Admira Juniors RLO 4:2 Ferlach KLL 3:0 DSV Leoben LL 0:0 WSC Hertha St. Florian OÖL 0:0 Sattledt LLW 2:1 Oedt OÖL 0:1 FC Wels Oedt OÖL 0:4 SG Wallern OÖL 1:3

by: Ligaportal/Roo