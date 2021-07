Fehlstart perfekt: Titelkandidat Hertha Wels verliert auch gegen den SC Kalsdorf!

Details Freitag, 30. Juli 2021 22:06

Am heutigen Freitagabend empfing der SC Copacabana Kalsdorf in der 2. Runde der Regionalliga Mitte den WSC HOGO Hertha Wels. Beide waren etwas unter Zugzwang, schließlich hatten beide ihre Auftaktbegegnungen verloren. Am Ende fuhr Kalsdorf durch einen Mujanovic-Doppelpack einen 2:0-Sieg nach Hause und machte den Welser Fehlstart perfekt. Mit Aufstiegsambitionen ausgestattet stehen die Waldl-Männer nach den Pleiten gegen Gurten und Kalsdorf nach zwei Spielen noch ohne Punkte da.

Nach verspätetem Anpfiff: Mujanovic bringt den SCK nach einer Ecke in Front

Aufgrund von Stau und Hagel wurde die Partie mit einer halbstündigen Verspätung angepfiffen. In der Anfangsphase schenken sich beide Mannschaften nichts und die Mittelfeldreihen vom SCK bzw. vom WSC neutralisierten sich weitestgehend. Deshalb war es auch nicht überraschend, dass ein Standard zur Kalsdorfer Führung führte: Nach einem Eckball, bei dem die Zuordnung in der Welser Verteidigung nicht passte, netzte Salko Mujanovic zur 1:0 Führung ein (29.). Der WSC versuchte schnell zu reagieren und noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen, doch der Kalsdorfer Abwehrriegel hielt die Herthaner davon ab. Die Welser waren spielbestimmend Mit der knappen Führung im Rücken schickte der Referee die beiden Teams in die Kabinen.

Lukas Waltl gehörte beim 2:0-Sieg gegen Hertha Wels zu den Besten beim SCK und hielt die Null.

WSC erhöht den Druck, doch Mujanovic schnürt in der Nachspielzeit den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der WSC den Druck auf die Kalsdorfer Mannschaft und dies machte sich in einigen Hochkarätern bemerkbar. Einmal verhinderte die Querlatte den Ausgleich, ein anderes Mal huschte das Spielgerät nur hauchzart am Kalsdorfer Kasten vorbei. Alle weiteren Chancen machte der starke Kalsdorfer Goalie Lukas Waltl zunichte. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Räume zum Kontern für die Kalsdorfer immer größer. Zwei Mal stand Mujanovic allein vor Gruber im Kasten der Welser, doch zwei Mal scheiterte der Stürmer und vertagte somit eine Entscheidung. Erst in der Nachspielzeit machte der SCK den Sack zu, der eingewechselte Aganovic setzte sich auf der rechten Seite durch und gab in die Mitte auf Mujanovic, der den Doppelpack schnüren und den ersten Kalsdorfer Sieg eintüten konnte (90.+4). Schließlich blieb es beim 2:0-Sieg für die Kalsdorfer, die aufstiegswillige Hertha aus Wels steht somit nach zwei Spielen noch ohne Punkte da. Der SCK wiederum fand die richtige Antwort auf die Auftakt-Niederlage in Bad Gleichenberg.

Franz Schauer (Sportlicher Leiter SC Kalsdorf): ''Hertha Wels war nach unserer Führung schon spielüberlegen, aber nach Torchancen haben wir verdient gewonnen. Es hätte auch 1:1 enden können, Wels hat Druck erzeugt und Chancen gehabt. In der 94. Minuten haben wir dann den Sack zugemacht, zuvor stand Mujanovic allerdings schon zwei Mal allein vor dem Tormann.''

Beste/r Spieler: Salko Mujanovic (SC Kalsdorf), Lukas Waltl (SC Kalsdorf)

SC Copacabana Kalsdorf - WSC HOGO Hertha Wels 2:0 (1:0)

Sportzentrum Kalsdorf, SR Manfred Krassnitzer, 250 Zuseher

SC Kalsdorf: Waltl, Eskinja (86. Jelenko), Ahec, Derk, Mujanovic, Appiah, Mihelic, Stenzel, Rober, Neuhold (73. Aganovic), Asemota (46. Tunst)



WSC Hertha Wels: Gruber, Maier, Mislov, Fröschl, Hodzic, Mayer (70. Sulimani), Stadlmann (84. Messing), Gasperlmair (84. Zelic), Jozic (76. Holzinger), Hofstätter (70. Frank), Lazarus



Torfolge: 1:0 Salko Mujanovic (29.), 2:0 Salko Mujanovic (90.+4)



Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Tobias Messing (90.+3, WSC Hertha Wels, Tätlichkeit)

Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann