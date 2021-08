Voller Wendungen: Junge Wikinger und WAC Amateure teilen sich bei einem wilden 3:3 die Punkte!

Details Samstag, 31. Juli 2021 19:20

Zum Abschluss der 2. Runde in der Regionalliga Mitte trafen am Samstagnachmittag die Jungen Wikinger Ried und die RZ Pellets WAC Amateure aufeinander. Im ''Duell der Amateure'' gab es zwei gänzlich unterschiedliche Halbzeiten zu bestaunen. Die Rieder Hausherren gingen durch einen Schlosser-Treffer früh in Führung, die bis zur Halbzeit auch Bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel drehten dann erst einmal die WAC Amateure auf, die Lavanttaler konnten die Partie innerhalb von sieben Minuten zu einer 2:1-Führung drehen, bevor die Rieder in einer weiteren Wendung erst ausgleichen und mit dem Schlusspfiff gar das 3:2 machen konnten. Auch das war nicht der Schlusspunkt, denn die WAC Amateure kamen in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Elfmeter noch zum 3:3-Ausgleich.

Blitzstart der Jungen Wikinger: Frühe Führung durch Schlosser

Die Rieder Hausherren erwischten den perfekten Start in das ''Duell der Amateure'', bereits in der 9. Minute schoss Lukas Schlosser die Innviertler mit seinem zweiten Saisontor nach einem Pass in die Tiefe in Front. Im Anschluss kamen auch die ''Jungwölfe'' zu ihren ersten Abschlüssen, die Tatschl-Youngsters ließen jedoch das nötige Zielwasser vermissen. Nach dem guten Start der Innviertler neutralisierten sich beide Teams in der Folge und es war ein Duell auf Augenhöhe. Mit einer knappen Führung für die Rieder ging es in die Pause.

Nikolas Veratschnig (re.) gelang für die ''Jungwölfe'' die zwischenzeitliche Führung.

Turbulente Schlussphase mit zwei sehr späten Treffern

Kurz nach Wiederanpfiff hätten die Hausherren die ''Jungwölfe'' vor vollendete Tatsachen stellen können, aber der Schlosser-Kopfball zischte nach einer Birglehner-Flanke am Kasten vorbei (47.). Im zweiten Durchgang agierten die Gäste aus dem Lavanttal zielgerichteter und druckvoller, dementsprechend fiel nach rund einer Stunde der Ausgleichstreffer, Niklas Pertlwieser war zur Stelle und egalisierte den Spielstand (57.). Jetzt waren die ''Jungwölfe'' merklich drin in der Partie, nur wenige Minuten später besorgte Nikolas Veratschnig das 2:1 für die Gäste (63.). Binnen weniger Minuten hatten die Tatschl-Youngsters den Rückstand in eine Führung gedreht, der erste Saisonsieg war greifbar nah. Doch es folgte eine spektakuläre Schlussphase mit mit drei Toren: Erst zeigten die Rieder Moral, durch Julian Turi kamen die Innviertler nach einem Eckball zum 2:2-Ausgleich (80.). In den Schlussminuten spielten beide Teams auf Sieg und tatsächlich gelang den Riedern quasi mit dem Schlusspfiff der vermeintliche Siegtreffer aus kurzer Distanz durch den eingewechselten Valentin Akrap (88.). Den Schlusspunkt setzten jedoch die ''Jungwölfe'': Ried-Keeper Moser verursachte in der Nachspielzeit einen Elfmeter, Marcel Holzer ließ sich nicht lange bitten und verwandelte zum 3:3-Endstand (90.+3). Kurz darauf war Schluss, in einem speziell in der zweiten Hälfte spektakulären und offensiv geführten Amateure-Duell teilen sich die Jungen Wikinger und die WAC Amateure die Punkte.



Tim Entenfellner (Team-Manager Junge Wikinger Ried): ''Es ist vor allem in der zweiten Halbzeit sehr hin und her gegangen. An sich ist die Punkteteilung schon gerecht, aber für uns ist es auch ärgerlich, weil wir sehr nah am Sieg waren. Wir sind gut in die erste Halbzeit gestartet, dann haben sich die Mannschaften neutralisiert. In der zweiten Hälfte wurde es dann offensiver.''

Beste/r Spieler: Lukas Schlosser (Junge Wikinger Ried)

Junge Wikinger Ried - RZ Pellets WAC Amateure 3:3 (1:0)

josko ARENA, SR Christian Schadl, 200 Zuseher

Junge Wikinger Ried: Moser, Turi, Zdichynec (84. Horner), Baumgartner, Schlosser (71. Akrap), Hochreiter (71. Pointner), Wiesinger, Mwatero (46. Hingsamer), Birglehner, Kerhe, Vogelmaier (46. Coco)



RZ Pellets WAC Amateure: Skubl, Tauchhammer, Egarter, Scharfetter (61. Müller), Veratschnig, Sprangler, Pertlwieser, Schöfl, Jager (85. Staudinger), Holzer, Steiger (81. Altersberger)



Torfolge: 1:0 Lukas Schlosser (9.), 1:1 Niklas Pertlwieser (58.), 1:2 Nikolas Veratschnig (65.), 2:2 Julian Turi (80.), 3:2 Valentin Akrap (88.), 3:3 Marcel Holzer (90.+3)



Foto: Gerhard Pulsinger

Bericht: Pascal Stegemann