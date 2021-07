Sturm schießt Weiz mit sechs Toren aus dem Stadion

Details Freitag, 30. Juli 2021 21:04

Am Freitagabend empfingen die SK Sturm Amateure in der zweiten Runde der Regionalliga Mitte den SC Weiz. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem Kantersieg der Murstädter. Am Ende gewannen die Grazer mit 6:0 und schossen die Weizer förmlich aus dem Stadion. Damit feiern die Grazer den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Munterer Start und klare Führung

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Sowohl die Weizer als auch die Gastgeber versuchen, Chancen herauszuspielen. Richtig zwingend werden die beiden Mannschaften aber nicht. Sturm wird in Folge immer konkreter in den Angriffen und nach 17 Minuten ist es so weit: Nach einem schönen Angriff über die Seite trifft Moritz Wels zum 1:0. Mit der Führung im Rücken machen die Hausherren munter weiter und wollen nachlegen. Das gelingt auch, denn in der 27. Minute gibt es Elfmeter. Christoph Lang tritt an und verwandelt sicher. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Weiz tut sich schwer im Spiel nach vorne, auch wenn sie es versuchen. Sturm steht hinten aber sicher und lässt wenig zu. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri zur Pause.

Kalte Dusche

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. In Minute 54 ein Konter der Gastgeber und Lang trifft zum zweiten Mal an diesem Abend. Damit dürfte das Spiel wohl entschieden sein. Weiz gelingt dann gar nichts mehr. Man ist zwar bemüht, doch Sturm kontrolliert das Spiel nach Belieben. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 4:0 steht. Samuel Stückler ist zur Stelle und drückt das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Nur fünf Minuten später steht es 5:0. Lang komplettiert sein Dreierpack. Weiz ist völlig harmlos im weiteren Verlauf der Partie. Sturm verwaltet die deutliche Führung. Es zeichnet sich der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel ab. In der Schlussphase bekommen die Grazer noch einen Elfmeter zugesprochen. Martin Krienzer tritt an und verwandelt. Damit ist das halbe Dutzend voll. Kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter Weiz): "Diese Niederlage ist bitter. Man muss aber sagen, dass Sturm deutlich stärker und spritziger war. Die waren eine Klasse. Wir brauchen uns deswegen aber nicht fürchten, dennoch muss man drüber reden."