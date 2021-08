Platz an der Sonne: Gurten erobert nach 2:0-Sieg gegen Spittal die Tabellenspitze!

Details Freitag, 06. August 2021 21:59

Nach dem spielfreien vergangenen Wochenende griff der SV Sportastic Spittal/Drau wieder ins Geschehen ein und empfing in der 3. Runde der Regionalliga Mitte die Union Raiffeisen Gurten. Die junge SVS-Truppe versuchte ihr Bestes gegen die routinierte Gurtener Truppe zu bestehen, doch am Ende setzten sich erwartungsgemäß die Oberösterreicher mit 2:0 durch. Die Tore machten Jakob Kreuzer und Jacub Przybylko, durch den dritten Erfolg im dritten Match grüßen die Innviertler von der Tabellenspitze.

Kreuzer sorgt für die verdiente Gurtener Halbzeitführung

In den Anfangsminuten tasteten sich beide Mannschaften ab, doch schon bald übernahm die Union Gurten erwartungsgemäß das Zepter. Die Madritsch-Elf trat sehr dominant auf, dementsprechend war der Führungstreffer nur eine Frage der Zeit. Bis zur 14. Minute dauerte es bis Jakob Kreuzer die Innviertler nach einem Wimmleitner-Assist in Führung schoss, im Anschluss hatten die Gurtener weitere hervorragende Möglichkeiten, um den Vorsprung zu erhöhen. Die Kärntner Gäste hielten nach dem Rückstand gut mit, produzierten aber selbst zu wenige gefährliche Angriffe. Insgesamt sahen die Zuseher eine eher chancenarme Partie in den ersten 45 Minuten. Beim Stand von 0:1 schickte Referee Erwin Komornyik die beiden Teams in die Kabinen.

Dieses Mal kein Torschütze, dafür zweimaliger Vorlagengeber - Fabian Wimmleitner.

Jacub Przybylko sorgt kurz vor Schluss für die Entscheidung

Die Gastgeber kamen hochmotiviert aus den Kabinen und versuchten die Gäste aus Gurten gleich unter Druck zu setzen und tatsächlich gelang es der Schönherr-Elf den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Der SVS war jetzt klar besser und erarbeitete sich einige gute Konter-Gelegenheiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Durch aggressives Anlaufen eroberte die Schönherr-Elf jetzt einige Bälle, die daraus resultierenden Konter wurden jedoch nicht mit der letzten Konsequenz gefahren. Und da die junge Truppe einmal mehr Lehrgeld zahlen musste, stach am Ende doch die routinierte Gurtener Truppe ein zweites Mal zu. Jacub Przybylko machte kurz vor Schluss mit dem 2:0 endgültig den Deckel drauf, erneut hatte Wimmleitner vorbereitet (83.). Dabei blieb es letztlich - clevere Gurtener setzen sich gegen tapfer dagegenhaltende Spittaler durch und erobern durch den dritten Sieg im dritten Spiel die Tabellenspitze.

Peter Madritsch (Trainer Union Gurten): ''Über 90 Minuten betrachtet war der Dreier schon verdient. In der ersten Hälfte waren wir sehr dominant und sind verdient in Führung gegangen. Wir hätten vor der Pause nachlegen müssen, das haben wir aber nicht geschafft. In der zweiten Hälfte haben wir uns dann schwer getan, der Gegner war sehr aggressiv und hat die Bälle in die Tiefe gut antizipiert. Das 2:0 war dann Balsam für uns, das hat sie gebrochen.''

Beste/r Spieler: Fabian Wimmleitner (Union Gurten)

SV Sportastic Spittal/Drau - Union Raiffeisen Gurten 0:2 (0:1)

Goldeckstadion Spittal, SR Erwin Komornyik, 200 Zuseher

SV Spittal/Drau: Haimburger, Hajdarevic, Keric, Pingist (87. Begic), Graf (87. Hutter), Clementschitsch (72. Steinthaler), Fillafer (72. Killar), Ortner, Mrcela, Ogradnig (87. Rainer), Zurga



Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott, Bauer (85. Tischler), Kreuzer, Wimmleitner, Öhlböck (60. Burghuber), Wirth (78. Glasner), Schnaitter, Moser (60. Przybylko), Zirnitzer



Torfolge: 0:1 Jakob Kreuzer (14.), 0:2 Jacub Przybylko (83.)



Foto: Rudi Knoll

Bericht: Pascal Stegemann

