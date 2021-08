Ohne Punktverlust: Bad Gleichenberg holt gegen die Jungen Wikinger Ried knapp den Heimdreier!

Details Freitag, 06. August 2021 21:45

In der 3. Runde der Regionalliga Mitte gastierten am heutigen Freitagabend die Jungen Wikinger Ried beim TuS Bad Gleichenberg. Lange hielten die Jungen Wikinger dabei gut mit und bis kurz vor Schluss die Null. In der Schlussphase trafen dann jedoch die Bad Gleichenberger Kaufmann und Zelko, der Rieder Anschlusstreffer durch Horner fiel in der Nachspielzeit und konnte am dritten Bad Gleichenberger Sieg im dritten Match nichts mehr ändern.

Keine Tore in Bad Gleichenberg: Spiel auf Augenhöhe

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuseher eine Partie auf Augenhöhe mit besseren Chancen für Bad Gleichenberg. Die Innviertler hielten gut dagegen und präsentierten sich stark, kamen jedoch nur selten brandgefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Bad Gleichenberg hätte bei drei hundertprozentigen Torchancen die Führung erzielen müssen, konnte diese aber nicht nutzen. Insgesamt hatte der TuS vor allem nach der ersten halben Stunde mehr vom Spiel und die besseren Chancen auf seiner Seite, doch die Jungen Wikinger hielten gut dagegen und verteidigten das torlose Remis. Letztlich gelang es keinem der beiden Teams der Partie nachhaltig seinen Stempel aufzudrücken und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Jakob Horner's Anschlusstreffer fiel aus Sicht der Jungen Wikinger zu spät.

Kaufmann und Zelko sorgen für den dritten Dreier

Nach dem Seitenwechsel tat sich in beiden Strafräumen nicht viel, denn die Teams neutralisierten sich weitestgehend und hielten sich von der gefährlichen Zone ab. Das Spiel lief meist im Mittelfeld ab, keinem der beiden Kontrahenten gelang es sich nachhaltig in Szene zu setzen. Und so war es eine Partie, die eigentlich auf eine gerechte Punkteteilung hinauslief, doch einer hatte in der Schlussphase etwas dagegen: Leonhard Kaufmann war nach einem Eckball zur Stelle und brachte die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie (77.). Kurz darauf machte Joker Gregor Zelko mit einem Schuss ins rechte Eck aus rund 18 Metern zum 2:0 den Deckel drauf (81.). Die Jungen Wikinger rannten noch einmal an, doch mehr als dem Anschlusstreffer durch Jakob Horner in der Nachspielzeit sollten den Innviertlern nicht mehr gelingen (90.+4). Kurz darauf war Schluss, der TuS bleibt nach dem dritten Sieg im dritten Spiel ohne Punktverklust, die Jungen Wikinger müssen weiter auf den ersten Sieg warten.

Mag. Peter Hochleitner (Trainer TuS Bad Gleichenberg): ''Im Prinzip war das Spiel ziemlich ausgeglichen, aber wir hatten die besseren Torchancen und deshalb war der Sieg auch verdient. Die Rieder haben sich allerdings sehr stark präsentiert, es war ein Geduldsspiel. Aber am Ende hat sich unsere Routine in den entscheidenen Situationen durchgesetzt.''

Beste/r Spieler: Pauschallob Bad Gleichenberg

TuS Bad Gleichenberg - Junge Wikinger Ried 2:1 (0:0)

Bad Gleichenberg Arena, SR Thomas Christian Schmautz, 300 Zuseher

TuS Bad Gleichenberg: Bartosch, J. Trummer, Forjan, Köpf, Kaufmann, Rossmann (90. Hochleitner), Kohlfürst, Sres (68. Zürngast), Krenn (68. Zelko), Otter, Stuber-Hamm



Junge Wikinger Ried: Moser, Hingsamer (85. Mayer), Turi, Baumgartner, Schlosser (78. Mwatero), Hochreiter (72. Akrap), Wiesinger, Birglehner, Kerhe, Coco (72. Pointner), Horner



Torfolge: 1:0 Leonhard Kaufmann (77.), 2:0 Gregor Zelko (81.), 2:1 Jakob Horner (90.+4)

Foto: SK Treibach

Bericht: Pascal Stegemann

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!