Drei Spiele, drei Siege! Vöcklamarkt knackt auch die Sturm Amateure

Details Freitag, 06. August 2021 23:43

Am Freitagabend empfing UVB Vöcklamarkt in der dritten Runde der Regionalliga Mitte die Sturm Amateure. Beide Teams hatten die ersten beiden Partien gewonnen. Dementsprechend war ordentlich Spannung zu erwarten. Am Ende konnten sich die Oberösterreicher mit 3:0 durchsetzen. Damit ist die Saisonstart der UVB endgültig perfekt. Drei Spiele, drei Siege - die weiße Weste bleibt gewahrt.

Keine Tore

Dabei ist das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen, auch wenn die Tore fehlen. Es spielen zwar beide Teams munter nach vorne, doch der letzte Pass fehlt. Sturm hat zunächst dann doch mehr von der Partie, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. Gleiches passiert dann auf Seiten der Gastgeber, doch auch ihnen gelingt kein Tor. So plätschert das Spiel dahin und es fallen keine Tore. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab.

Vöcklamarkt geht in Führung

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die das Heft in die Hand nehmen. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. In der 55. Minute entscheidet der Schiri auf Elfmeter. Benjamin Taferner legt sich das Spielgerät zurecht, nimmt Anlauf und trifft eiskalt vom Punkt zur Führung für die Hausherren. Mit der Führung im Rücken machen die Heimischen weiter und legen nach. Eckball Vöcklamarkt und Vojvoda steigt in der Mitte am höchsten. Sein Kopfball sorgt für das 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Sturm muss jetzt mehr riskieren, was auch passiert. Das eröffnet wiederum Räume für die Gastgeber. Die Gäste sind hoch aufgerückt und Vöcklamarkt kontert eiskalt. Nach einem tollen Tempogegenstoß schiebt Vojvoda zum 3:0 ein. Das ist gleichzeitig der Endstand, auch wenn UVB-Kicker Belmin Cirkic in der Schlussphase noch ausgeschlossen wird.

Thomas Hösele (Trainer Sturm Amateure): "Uns war klar, dass es ein Geduldsspiel wird und derjenige, der das erste T or macht, in weiterer Folge Vorteile haben wird! Leider haben wir aus drei Topchancen dieses erste Tor nicht gemacht, nach einer strittigen Situation im Mittelfeld kamen die Hausherren dann zum 1:0! Danach haben wir alles auf eine Karte gesetzt, aus einem Eckball und einem Konter noch zwei Gegentore erhalten. Alles in allem ein enges Spiel mit dem besseren Ende für starke Vöcklamarkter!"

