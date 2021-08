Zwei verlorene Punkte: Hertha Wels gibt gegen Bad Gleichenberg spät den Sieg aus der Hand!

Details Dienstag, 10. August 2021 21:58

Im Zuge der englischen Woche kam es am heutigen Dienstagabend in der 4. Runde der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem TuS Bad Gleichenberg und dem WSC HOGO Hertha Wels. Und so richtig kommt der Meisterschaftsfavorit aus der Messestadt nicht von der Stelle, denn gegen die Kurörtler aus Bad Gleichenberg reichte es am Ende trotz phasenweiser drückender Überlegenheit nur zu einem 1:1.

Welser Übergewicht, aber wenige glasklare Chancen

In den ersten 20 Minuten stellten die Gäste aus Oberösterreich das klar bessere und dominantere Team, dennoch gelang es der Waldl-Elf nicht aus dieser spielerischen Überlegenheit echtes Kapital im Sinne einer Führung zu schlagen. Zwar lag das 1:0 für die Messestädter in der Luft, doch brachten sie die Kugel nicht im gegnerischen Gehäuse unter und so fanden zur Mitte der ersten Hälfte die Bad Gleichenberger langsam besser in dieser Partie. Grundsätzlich neutralisierten sich die beiden Kontrahenten jetzt, echte Großchancen waren bis zur Pause Mangelware. Beim Stand von 0:0 ging es in die Pause.

Jürgen Trummer und co. holten heute mit Glück einen Zähler gegen Hertha Wels.

Mit etwas Glück: Stuber-Hamm fixiert für Bad Gleichenberg spät einen Zähler

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Gäste postwendend den Druck, dies machte sich auch schnell in einem Chancenplus bemerkbar. Erst vergaben die Herthaner noch einen Sitzer zur Führung, doch kurze Zeit später stand TuS-Abwehrchef Jürgen Trummer falsch und besorgte per Eigentor die nicht unverdiente Welser Führung (53.). In der Folge drückten die Waldl-Männer auf das 2:0, Bad Gleichenberg fand jetzt so gut wie gar nicht mehr statt. Mittlerweile war die Führung hochverdient, Hertha Wels hätte bereits höher führen können. Doch da es die Messestädter versäumten die Bad Gleichenberger vor vollendete Tatsachen zu stellen, kamen diese tatsächlich doch noch zum überraschenden Ausgleich: Fünf Minuten vor dem Ende war Philipp Stuber-Hamm nach einem Standard zur Stelle und besorgte den Ausgleich (85.). Von diesem Nackenschlag erholte sich der WSC nicht mehr und so beendete der Unparteiische die Partie beim Stand von 1:1. Hertha Wels bleibt nach vier Zählern aus vier Spielen weiter einiges schuldig, Bad Gleichenberg hingegen bleibt ungeschlagen.

Mag. Peter Hochleitner (Trainer TuS Bad Gleichenberg):''Für uns war das heute eher ein gewonnener Punkt. Hertha Wels war fast das gesamte Spiel feldüberlegen. Sie hatten nicht so viele Chancen, aber wir hatten auch nicht so viel dagegenzuhalten. In letzter Konsequenz war der Punkt für uns eher glücklich.''

Beste/r Spieler: Philipp Stuber-Hamm (TuS Bad Gleichenberg)

TuS Bad Gleichenberg - WSC HOGO Hertha Wels 1:1 (0:0)

Bad Gleichenberg Arena, SR Philip Gadler, 400 Zuseher

TuS Bad Gleichenberg: Bartosch, Jü. Trummer, Forjan, Köpf (57. Hochleitner), Kaufmann (89. Zürngast), Rossmann (57. Zelko), Kohlfürst, Sres, Krenn (90.+1 Fabiani), Otter, Stuber-Hamm



WSC Hertha Wels: Gruber, Maier, Mislov, Sulimani (87. Racic), Hodzic (78. Rozic), Mayer, Stadlmann (78. Gasperlmair), Holzinger, Jozic (71. Fröschl), Hofstätter, Frank



Torfolge: 0:1 Jürgen Trummer (ET.) (53.), 1:1 Philipp Stuber-Hamm (85.)



Foto: SK Treibach

Bericht: Pascal Stegemann

