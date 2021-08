Erster Punkteverlust für Deutschlandsberg: Remis in Gleisdorf

Details Dienstag, 10. August 2021 21:47

Der FC Gleisdorf 09 empfing am Dienstagabend in der vierten Runde der Regionalliga Mitte den Deutschlandsberger SC. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, nachdem sie die ersten drei Saisonspiel für sich entscheiden konnten. Dieses Mal mussten sie sich aber mit einem Punkt begnügen. Zum ersten Mal heuer erzielten sie keinen Treffer. Das Spiel endete nämlich 0:0. Gleisdorfs Saisonstart bleibt verhalten. Man steht bei drei Punkten.

Keine Tore

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Ein Weitschuss von Deutschlandsbergs Urdl nach neun Minuten geht knapp drüber. In der 15. Minute versucht sich Gleisdorfs Schlemmer mit einer Direkt-Abnahme aus 18 Meter, doch drüber. In der 18. Minute zappelt der Ball im Gleisdorfer Tor, doch der Schiri entscheidet auf Stürmer-Foul! Eine strittige Entscheidung. Ein Freistoß Grubisic aus 20 Metern genau über die Mauer wird von Goalie Lipovac mit Mühe zum Corner geklärt. Nach einer halben Stunde die beste Chance der Partie bisher. Urdl probiert es aus der Distanz, Goalie Liopvac faustet den Ball genau zu Tisaj, der nur die Aussenstange trifft. Zur Pause eine gute Möglichkeit durch Gleisdorfs Schloffer, der allerdings abseitsverdächtig aus 30 Metern einen Heber über das Tor setzt. Dann geht es in die Kabinen.

Elfmeter in Schlussphase

In der zweiten Halbzeit geht es weiter Hin und Her, doch dieses Mal fehlen die Strafraumaktionen. Nach 60 Minuten versuchen sich die Gleisdorfer aus zwei Mal aus der Distanz, doch kein Tor. In der 70. Minute bringt Urdl den Ball gefährlich zur Mitte, doch Djakoviv setzt den Kopfball neben das Gleisdorfer Gehäuse. In der 80. Minute taucht plötzlich Grgic allein vorm DSC-Tor auf, doch sein Schuss wird von Gästegoalie sicher gefangen. In der 85. Minute die beste Chance für die Deutschlandsberger, denn es gibt Elfmeter. Grubisic tritt an, doch verschießt. Das wäre es gewesen. So endet kurz darauf die Partie ohne Sieger.

Klaus Suppan (Obmann DSC): "In Gleisdorf zu spielen, ist eine immer eine Herausforderung. Das hat sich auch dieses Mal gezeigt. Am Ende hätten wir drei Punkte holen können mit dem Elfmeter. Aber gut, die Mannschaft ist gut drauf. Der nächste Gegner ist schon vor der Brust. Wir können mit dem Remis gut leben."

