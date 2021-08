Sturz des Tabellenführers: Weiz bezwingt die Union Gurten mit 3:1!

Details Dienstag, 10. August 2021 21:45

Am heutigen Dienstagabend gastierte der SC ELIN Weiz in der 4. Runde der Regionalliga Mitte bei der Union Raiffeisen Gurten. Für den Tabellenführer aus Oberösterreich gab es dabei ein böses Erwachen, denn die Madritsch-Männer mussten die erste Saisonniederlage hinnehmen. Am Ende unterlagen die Innviertler mit 1:3 und geben somit die ersten Punkte ab.

Goalgetter Wimmleitner sticht kurz vor der Pause, Prskalo antwortet vom Punkt

In den ersten 45 Minuten waren eher die Weizer Gäste das bessere Team, die Monschein-Elf war vor allem in den ersten 30 Minuten dominant. Danach ging den stark pressenden Gästen ein wenig die Puste aus, was die Gurtener Hausherren sofort für sich zu nutzen verstanden. Quasi wie aus dem Nichts traf dann Goalgetter Fabian Wimmleitner nach einer Flanke per Kopf fünf Minuten vor der Pause zur Gurtener Führung (38.). Doch allzu lange hatte diese Führung nicht Bestand, denn nur 180 Sekunden später sprach der Unparteiische Christian Maier den Weizer Gästen einen Elfmeter zu. Danijel Prskalo ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und stellte auf 1:1 (41.). Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Weiz-Mittelfeldmotor Samuel Krapfenbauer war einer der stärksten gegen Gurten.

Auf Messer's Schneide: Durlacher und Weber fügen Gurten erste Pleite zu

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein Spiel auf Messer's Schneide, schließlich konnte jedes weitere Tor für die Entscheidung sorgen. Die Weizer hatten durch Weiss und Prskalo zwei Riesen-Gelegenheiten, doch beide vergaben freistehend vor Gurten-Keeper Wimmer. Es dauerte bis gut 20 Minuten vor dem Schlusspfiff bis Patrick Durlacher nach einem Weiss-Pass in die Tiefe die Weizer erstmalig in Front bringen konnte (69.). Im Anschluss gingen die Gurtener volles Risiko, um hier zumindest noch einen Punkt mitzunehmen, doch diese Taktik ging nach hinten los. Kurz vor dem Schlusspfiff bekamen die Weizer nach einem Foul an Raffael Mohr erneut einen Strafstoß zugesprochen - diese Chance ließ sich Lukas-Stefan Weber nicht nehmen, er verwandelte zum 3:1 und sorgte damit für die Entscheidung (88.). Kurz darauf war Schluss - Gurten gibt die ersten Punkte ab, Weiz holt den ersten Sieg.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter SC Weiz): ''Es war schon ein verdienter Sieg, wir waren vor allem die erste halbe Stunde klar stärker. Beim 0:1 haben wir ein wenig geschlafen, so einen macht der Wimmleitner halt.''

Beste/r Spieler: Samuel Krapfenbauer (SC Weiz)

Union Raiffeisen Gurten - SC ELIN Weiz 1:3 (1:1)

Park21-Arena Gurten, SR Christian Maier, 450 Zuseher

Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schott (88. Miletic), Bauer (88. Glasner), Kreuzer, Wimmleitner, Öhlböck (61. Przybylko), Wirth, Schnaitter, Moser (30. Burghuber), Zirnitzer



SC Weiz: Harrer, Weiss (82. Weber), Prskalo (76. Mohr), Koca (90. Müller), Krapfenbauer, Pfeifer, Hirner (90. Frieser), Hasenhütl (90. Promitzer), Kramar, Durlacher, Krajcer



Torfolge: 1:0 Fabian Wimmleitner (38.), 1:1 Danijel Prskalo (41.), 1:2 Patrick Durlacher (69.), 1:3 Lukas-Stefan Weber (88.)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann

