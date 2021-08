Schlacht! Sturm holt in Allerheiligen Zwei-Tore-Rückstand auf

Details Dienstag, 10. August 2021 21:37

Am Dienstagabend kam es im Rahmen der vierten Runde in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen der zweiten Kampfmannschaft des SK Sturm und dem USV Allerheiligen. Ein Favorit war nicht wirklich auszumachen. Am Ende gab es ein 3:3-Remis - eine echte Toreschlacht, die sich die beiden Teams lieferten.

Munterer Start

Das Spiel beginnt mit einer kalten Dusche für die Grazer. Nach nur drei Minuten führen nämlich die Allerheiligener. Nach Zuspiel von Daniel Bernstein ist es Bajram Syla, der zur Führung der Gäste trifft. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Die Grazer lassen sich vom Rückstand nicht beirren und wollen zurückschlagen. Zwei Chancen werden vergeben, dann ist es aber so weit. Nach 27 Minuten ist es Simon Nelson, der zum 1:1 trifft. Damit ist wieder alles offen. Allerheiligen kann jedoch kurz darauf wieder vorlegen. Nach einem schweren Patzer von Veit Jonas ist es Luka Duvnjak, der abermals zur Führung der Gäste trifft. Kurz darauf wieder Allerheiligen: Freistoß an der rechten Strafraumgrenze, Jurica Poldrugac bringt den Ball zur Mitte und Luca Puster bringt mit dem Kopf den Ball im Tor unter - aber Philipp Duschek, der Assistent an der Linie, gibt Abseits - daher zählt der Treffer nicht. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Sturm kommt zurück

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste. Gleich nach Wiederbeginn gelingt den Allerheiligern die Führung. Duvnjak trifft zum 3:1. Damit ist für klare Fronten gesorgt und es schaut nach drei Punkten für die Südsteirer aus. Daraus sollte aber nichts werden, denn Sturm schlägt zurück. Ein Kopfball von durch Martin Krienzer nach einem Eckball durch Sandro Schendl geht über das Tor, dann ist es aber doch so weit. Krienzer trifft zum 2:3 und verkürzt damit. Prompt ist wieder Spannung drin und Sturm bleibt am Drücker. Und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 3:3 fällt. Martin Krienzer mit dem Pass in den Strafraum und Christoph Lang trifft Volley zum Ausgleich. Unglaublich, die Jungblackies haben ein 1:3 aufgeholt und sind jetzt drauf und dran, das Spiel endgültig zu drehen. Daraus wird aber nichts. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Beide Mannschaften drängen auf die Entscheidung, es bleibt aber beim Unentschieden.

Thomas Hösele (Trainer Sturm Amateure): "Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben, da wir ein 1:3 aufgeholt haben und Allerheiligen in der Endphase eine gute Chance auf den Sieg hatte. Wir haben heute leider nach Ballverlusten schlecht agiert und so dem Gegner die eine oder andere Torchance ermöglicht."

