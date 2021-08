Spittal überrascht in Kalsdorf und holt drei Punkte

Details Dienstag, 10. August 2021 22:27

Der SC Kalsdorf empfing am Dienstagabend im Rahmen der vierten Runde in der Regionalliga Mitte den SV Spittal/Drau. Die Kalsdorfer gingen als Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete nämlich mit einem 1:0-Auswärtssieg der Spittaler, die damit für eine Überraschung sorgen und den ersten Punkte in dieser Spielzeit holen.

Tilen Ahec und co. konnten ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden.

Führung für Spittal

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Kalsdorfern, die den Gegner sogleich unter Druck setzen. Entgegen dem Spielverlauf führen dann aber die Spittaler. Mate Mrcela bringt vom Mittelfeld einen Freistoßball halbhoch vor das Heim-Tor. Der Ball geht durch, Freund und Feind kommen nicht an die Kugel - das Leder zappelt im Netz. Beide Seiten suchen den schnellen Weg in die Spitze. Nach dem Führungstot für die Elf aus Spittal hatten beide Seiten jeweils eine brauchbare Torchance (die bessere davon hatte das Heim-Team). SV Spittal macht das gut - die Gastmannschaft lässt nur wenig zu und probiert selbst aktiv zu bleiben. Bei den Steirern fehlt noch die letzte Durchschlagskraft bzw. die richtig brauchbaren Ideen in der Offensive. Kalsdorf optisch überlegen, ohne aber richtig zwingend zu werden. Spittal verschiebt gut und hat in der Defensive kaum welche Probleme. So vergeht die erste Halbzeit ohne weitere Tore und es geht in die Kabinen.

Kalsdorf drückt

Die zweite Halbzeit ist Spittal weiterhin sehr konzentriert und zweikampfstark. Die Kärntner haben auch die große Möglichkeit auf das 2:0, doch das Tor will nicht fallen. Kalsdorf tut sich schwer, optisch sind die Steirer zwar überlegen, zu klaren Torchancen kommt das Heim-Team aber kaum. Der Druck auf das Gäste-Tor wird größer und größer. Auch zu brauchbaren Abschlüssen kommen die Hausherren nun. Spittal bleibt aber im Konter gefährlich. Dann hat Kalsdorf Pech - ein Freistoß aus 20 Metern, zentrale Position, klatscht nur an die Querlatte. Die Kalsdorfer werfen alles nach vorne, doch es bleibt beim knappen Spittal-Sieg.

Rudolf Schönherr (Trainer Spittal): "Mit dem Sieg muss man natürlich zufrieden sein. Der Gegner hatte natürlich mehr Spielanteile, aber meine Mannschaft hat das gut gemacht."

