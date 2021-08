Auch im fünften Anlauf kein Dreier: Gleisdorf zieht den Kürzeren gegen die WAC Amateure!

Details Samstag, 14. August 2021 16:01

Am heutigen Samstagnachmittag gastierte der FC Gleisdorf 09 in der 5. Runde der Regionalliga Mitte im Lavanttal bei den RZ Pellets WAC Amateuren. Und auch im fünften Anlauf sollte es für die Solarstädter nicht mit einem vollen Erfolg klappen, am Ende siegten die Wolfsberger Amateure durch Holzer und Brugger mit 2:0.

Holzer schießt Wolfsberg kurz vor der Pause in Führung

Mit den sehr heißen Temperaturen taten sich die ''Jungwölfe'' deutlich leichter als die Gleisdorfer, die Tatschl-Elf war körperlich präsent und da in den ersten 45 Minuten. Gleisdorf tauchte das eine oder andere Mal vor dem Lavanttaler Kasten auf und brachte den Ball auch im Kasten unter, doch der Schiedsrichter gab das Abseitstor nicht. Kurz vor der Pause war dann Marcel Holzer nach einem Gleisdorfer Eigenfehler zur Stelle, nach einem Einwurf und Stangl-Pass schoss er den WAC in Führung (42.). Mit einem 1:0 für die Lavanttaler ging es in die Kabine.

Die WAC Amateure lieferten gegen Gleisdorf eine starke Partie ab.

Brugger macht nach einer Stunde alles klar

Nach dem Seitenwechsel war der FCG darum bemüht hier schnell den Ausgleich zu schießen, die Raffl-Männer stellten das System um und wurden jetzt offensiver. Doch zum gewünschten Torerfolg führte dies nicht. Nach rund einer Stunde fiel dann die Entscheidung: Brugger machte nach einem Gleisdorfer Fehler mit dem 2:0 alles klar (61.). Von dem zweiten Gegentreffer sollten sich die Gäste nicht mehr erholen, der WAC vergab auch noch Chancen auf ein höheres Ergebnis. Am Ende blieb es beim 2:0 für die ''Jungwölfe''. Gleisdorf wartet also auch nach fünf Spielen weiter auf den ersten Dreier, die WAC Amateure springen durch den zweiten Dreier in Folge in die obere Tabellenhälfte.

Mag. Klaus Genser (Co-Trainer FC Gleisdorf 09): ''Der WAC hat gute junge Spieler, die heute bei der Hitze sicherlich körperlich besser drauf waren als wir. Wir haben in der zweiten Hälfte versucht schnell ein Tor zu schießen, aber anderthalb Eigenfehler haben heute das Spiel entschieden.''

Harald Tatschl (Trainer RZ Pellets WAC Amateure): ''Heute war es brutal heiß, Hut ab vor beiden Mannschaften. Auf die 90 Minuten betrachtet war es ein verdienter Sieg, Gleisdorf hat schließlich auch eine starke Mannschaft.''

RZ Pellets WAC Amateure - FC Gleisdorf 09 2:0 (1:0)

Sportplatz St. Andrä, SR Asim Basic, 200 Zuseher

RZ Pellets WAC Amateure: Skubl, Tauchhammer, Egarter, Jasic, Altersberger, Brugger (64. Scharfetter), Müller (85. Jelic), Pertlwieser, Jager (75. Staudinger), Holzer (85. Zavodnik), Steiger (64. Veratschnig)



FC Gleisdorf 09: Lipovac, Wagnes (53. Eder), Ostermann, Schlemmer (69. Loder), Sittsam (69. Horvath), Wotolen, Köfler, Radl, Schloffer, Zisser, Krammer (85. Umedi)



Torfolge: 1:0 Marcel Holzer (42.), 2:0 Michael Brugger (61.)



Foto: Richard Purgstaller

Bericht: Pascal Stegemann

