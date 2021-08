Kalsdorf feiert Sieg in Weiz

Details Samstag, 14. August 2021 07:21

Am Freitagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem SC Weiz und dem SC Kalsdorf. Die Favoritenrolle war nicht klar auszumachen, dennoch gab es am Ende aber einen klaren Sieg. Die Gäste konnten sich nämlich mit 3:1 durchsetzen. Zwei Treffer der Kalsdorfer bereits vor der Pause ebneten letztlich den Sieg der Kalsdorfer.

Führung für Kalsdorf

Es dauert in der Begegnung ein wenig, bis die beiden Teams in Fahrt kommen. Echte Torchancen fehlen zunächst. Kalsdorf hat etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde steht es 1:0. Salko Mujanovic schlenzt das Leder nach einer Einzelaktion ins Kreuzeck. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. Weiz hingegen tut sich weiter schwer im Spiel nach vorne. In der 40. Minute zeigt der Schiri auf den Elfmeterpunkt. Rene Mihelic tritt an und versenkt das Leder im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Weiz verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. Danijel Prskalo versenkt das Leder mit einem unhaltbaren Schuss im Eck - 1:2. Plötzlich ist wieder Spannung drin. Die Weizer riskieren in Folge mehr, geben Vollgas. Das sollte aber auch Räume für die Kalsdorfer eröffnen, die das Spiel entscheiden wollen. Man wartet auf den entscheidenden Konter. Dieser sollte allerdings lange auf sich warten. Bis dahin ist die Partie auf Messers Schneide. In der 78. Minute ist es schließlich passiert. Fabian Neuhold verlängert eine Flanke ins lange Eck hinein ins Glück. Weiz wirft zwar noch einmal alles nach vorne in weiterer Folge, kann gegen die Heimniederlage aber nichts mehr machen.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter Weiz): "Die Niederlage ist natürlich bitter. Wir haben uns für das Heimspiel und nach dem Sieg unter der Woche viel vorgenommen. Es wäre auch mehr drin gewesen. Leider haben wir die erste Halbzeit etwas verschlafen. In der zweiten Halbzeit wäre nach dem Anschlusstreffer mit etwas Glück der Ausgleich möglich gewesen. Schade, wir müssen weitermachen."

