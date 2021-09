Der Knoten ist geplatzt: Stadl-Paura schreibt gegen Spittal/Drau erstmalig voll an!

Details Samstag, 04. September 2021 17:18

Am heutigen Samstagnachmittag duellierten sich in der 8. Runde der Regionalliga Mitte der ATSV Stadl-Paura und der SV Sportastic Spittal/Drau. Nach sechs Pleiten in Folge gelang Stadl-Paura am Ende tatsächlich der erste Saisonsieg, nach 90 Minuten stand ein klares 3:0 auf der Anzeigetafel. Die Tore zum ersten Dreier steuerten Dermanovic, Oduh und Demir bei, durch die ersten Punktegewinne übergeben die Traunviertler die rote Laterne an den FC Wels.

Dermanovic bringt den ATSV in Führung

Im ersten Durchgang ging es hin und her, beide Teams hätten hier und da die Gelegenheit gehabt ihre Farben in Front zu bringen. Doch die Kärntner Gäste agierten teilweise viel zu fahrig und fanden zu keiner Zeit wirklich in dieses Match. Nach rund einer halben Stunde war es dann soweit - Dino Dermanovic war nach einem tollem Pass von Petar Baric in die Tiefe zur Stelle und besorgte die Stadlinger Führung (32.). Mit der Führung im Rücken kontrollierte der ATSV ohne große Mühe die Partie. Mit der knappen Führung für die Hausherren ging es in die Halbzeitpause.

Gegen den SV Spittal/Drau stellte der ATSV erstmalig seine Ligatauglichkeit unter Beweis.

Oduh und Demir fixieren den ersten Stadlinger Dreier

Auch im zweiten Durchgang taten sich die Gäste schwer in einen Spielfluss zu finden, wenngleich sich im zweiten Abschnitt auf beiden Seiten Chancen ergaben. Für Spittal kam Zurga zwei Mal aus guter Position zum Abschluss, doch ein Tor sollte nicht fallen. Die Heimischen hingegen gingen effizienter zu Werke: Nach rund einer Stunde machten der ATSV den Deckel drauf, Simon Abutu Oduh stand nach einem Freistoß goldrichtig und sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (62.). In der Folge versuchte der SVS noch einmal zu verkürzen, doch sowohl die Fortuna als auch das eigene Leistungsvermögen war heute einfach zu wenig. In der Nachspielzeit erhöhte der ATSV sogar noch auf 3:0, der eingewechselte Tolga Demir besorgte den dritten Treffer des Nachmittags (90.+7). Letztlich sollten die in den vergangenen Wochen nicht unbedingten verwöhnt Stadlinger den 3:0-Sieg locker über die Zeit bringen, nach sechs Pleiten in Folge dürfte der erste Saisonsieg wie Balsam für die gepeinigte ATSV-Seele sein. Der SV Spittal/Drau wiederum muss sich nach der fünften Pleite im siebten Match ebenfalls auf einen Daueraufenthalt im Keller einstellen.

Wolfgang Oswald (Sportlicher Leiter SV Spittal/Drau): ''In Summe war es eine verdiente Niederlage, wir haben heute nie den Zugriff auf das Spiel bekommen. Läuferisch und kämpferisch war das heute für die dritte Liga zu wenig. Heute waren alle unter der Normalform, so Tage gibt es leider.''

Johann Stöttinger (Sportlicher Leiter ATSV Stadl-Paura): ''Für mich war das eine ganz große Überraschung. Ich hätte es nicht geglaubt, aber wir haben diese Woche sehr gut trainiert. Der erste Sieg freut uns natürlich riesig.''

Beste/r Spieler: Dino Dermanovic, Roberto Stajev (ATSV Stadl-Paura)

ATSV Stadl-Paura - SV Sportastic Spittal/Drau 3:0 (1:0)

Maximilian-Pagl-Stadion Stadl-Paura, SR Gerhard Wango, 70 Zuseher

ATSV Stadl-Paura: Vivaldo Persico, Stajev, Bouchalga, Oduh (90.+2 Ojeda Benitez), Baric, Ibanez (79. Milojevic), Marrero Valeron (71. Demir), Bursac (79. Ellahi), Rafajac, Dermanovic, Pellitero Diez



SV Spittal/Drau: Haimburger, Hajdarevic, Keric (60. Rainer), Pingist (60. Fillafer), Oberwinkler (60. Clementschitsch), Steurer (83. Killar), Hutter, Ortner, Mrcela (26. Ban), Ogradnig, Zurga



Torfolge: 1:0 Dino Dermanovic (32.), 2:0 Simon Abutu Oduh (62.), 3:0 Tolga Demir (90.+7)



Foto: Rudi Knoll

Bericht: Pascal Stegemann

